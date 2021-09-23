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Альянс побеждает Минай в матче 1/16 Кубка Украины, сделав камбэк с 0:2

Кубок Украины
(1 голосов)

Команда Ярошенко показала невероятный футбол

Альянс побеждает Минай в матче 1/16 Кубка Украины, сделав камбэк с 0:2

ФК Альянс/Автор невідомий

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч между "Альянсом" и "Минаем" был по-настоящему огненным с первых минут. Пожалуй, мало кто из болельщиков ожидал такого темпа, однако шоу на поле началось тогда, когда большинство фанатов еще не сели на свои места.

На седьмой минуте поединка вингер "Миная" Кобак прорывается по правому флангу, а затем один в один переигрывает защитника и пробивает в дальний угол обводящим ударом. Вратарь не дотянулся до мяча в этом моменте. "Альянс" выглядел немного смущенным от такого хода событий, однако команда из Липовой Долины не перестала идти вперед. Вместе с этим разрывы между линиями были очень большими, и подопечные Кобина смогли этим воспользоваться второй раз уже на 12-й минуте матча. Коваленко подал с правого фланга, а Вишневский замкнул, пробив в дальний угол ворот головой. Не доиграл с соперником защитник Рогозинский в этом моменте.

Уже на 16-й минуте в первую серьезную атаку пошел "Альянс". После розыгрыша углового Поднебенной подал в штрафную, а Писный вырвался вперед и пробил в левый угол низом. У вратаря здесь просто не было шансов. Пропустив гол, "Минай" выглядел уже не таким организованным, как до этого. Фланговые защитники действовали достаточно неубедительно, и именно из этих зон прошло еще несколько опасных атак. В одной из них "Альянсу" удалось забить второй мяч. Агапов прорвался правым флангом после обрезки Бодни и отдал на Поднебенного. Тот навесил в штрафную, а Загинайлов замкнул мощным ударом в правый верхний угол.

Второй тайм начался довольно вяло. Обе команды ждали, когда соперник пойдет вперед, чтобы сыграть на контратаке. Это поочередно делали как закарпатцы, так и сумчане, однако атаки стали действенными только после нескольких замен в составе обоих клубов. На 83-й минуте Писный на правом фланге накрутил двух защитников финтами и прострелил в штрафную, а Лебеденко принял мяч и мощно пробил в левый угол низом. Так "Альянс" сделал счет на табло 3:2.

После пропущенного мяча закарпатцы казались демотивированными и нервными. За минуты, которые остались, не удалось создать по-настоящему голевых моментов.

Таким образом, "Альянс" отыгрывается со счета 0:2 и проходит в 1/8 финала Кубка Украины. Можно не сомневаться, что будет очень интересно наблюдать за этой командой в поединках с соперниками первой восьмерки УПЛ.

Кубок Украины 2021/22, 1/16 финала

Альянс - Минай 3:2

Голы: Писный 16, Загинайлов 42 - Кобак 7, Вишневский 12.

Альянс: Ефанов, Рогозинский, Неплях, Пикуль, Писный, Лебеденко, Ярошенко, Поднебенной, Шмигальський, Загинайлов, Агапов.

Минай: Пеньков, Багайоко, Векляк, Матич, Кныш, Байдал, Бодня, Петрусенко, Коваленко, Кобак, Вишневский.

Предупреждения: Поднебенной 18 - Бодня 9.

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В статье: Кубок Украины ФК Минай Альянс (Липовая Долина)
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Комментарии (7)
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Скажений Заєць (Вінниця)
23.09.2021 в 22:10
Альянс жарит минтай
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0
0
Arsenals (Днепр)
23.09.2021 в 22:08
І в кубку "тунец" пеналя вже не наб`є
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0
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енгельс гассанович (Тернопіль)
23.09.2021 в 22:02
Мутки 100%. На 70 хв коф. на перемогу миная був 9. І це команда прем'єр ліги. А на альянс 1Х був 1.04.
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Zapp Brannigan (Київ)
23.09.2021 в 22:02
А де ж Кормілєц? Чому не випустили рятувати команду?))
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alex.belogubko (одесса)
23.09.2021 в 21:49
они уже у ЧО выигравали 2-0 а закончили 2-2 -могли и проиграть повезло- Гио попал в штанге а Брагару промазал на последних минутах -Альянсом не прошла шара
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+1
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pofiq 50 (Олександрія)
23.09.2021 в 21:18
Оце відпердолили аж бульба з носа вискочила..Бики з упл дивіться і вчіться,як треба грати при рахунку 0:2 і як треба голи забивати..Ви з цими пацанами і поряд не стояли валянки..З перемогою Альянс..
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+1
0
мы за динамо (киев)
23.09.2021 в 21:14
це характер. команда тільки другий рік в першій лізі.
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