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Игроки Вереса получат 600 тысяч грн премии за победу над Оболонью
Бонус для ровенчан за выход в 1/8 Кубка Украины
Фото: НК Верес
По информации FootBoom, футболисты "Вереса" получат премиальные за выход в 1/8 финала Кубка Украины.
За победу над "Оболонью" (1:0) в 1/16-й ровенчане получат 600 тысяч гривен премии.
Отметим, что в сезоне 2020/21 "Верес" дошел до стадии 1/4 финала Кубка.
Напомним, сегодня, 24 сентября состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Начало церемонии в 12:00.
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Источник:FootBoom
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Комментарии (4)
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Пришта Литин (Київ)
24.09.2021 в 13:39
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sebekkiril (Dm.roslo)
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Русланбай (Рівне)
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orlando74 (baracuda)
24.09.2021 в 14:13
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