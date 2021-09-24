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Игроки Вереса получат 600 тысяч грн премии за победу над Оболонью

Кубок Украины
(2 голосов)

Бонус для ровенчан за выход в 1/8 Кубка Украины

Игроки Вереса получат 600 тысяч грн премии за победу над Оболонью

Фото: НК Верес

Новина українською

По информации FootBoom, футболисты "Вереса" получат премиальные за выход в 1/8 финала Кубка Украины.

За победу над "Оболонью" (1:0) в 1/16-й ровенчане получат 600 тысяч гривен премии.

Отметим, что в сезоне 2020/21 "Верес" дошел до стадии 1/4 финала Кубка.

Напомним, сегодня, 24 сентября состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Начало церемонии в 12:00.

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В статье: Оболонь (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (4)
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Пришта Литин (Київ)
24.09.2021 в 13:39
Да, выстрадали в Киеве пацаны.
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0
0
sebekkiril (Dm.roslo)
24.09.2021 в 11:53
Може 600 гривень, так правдоподібніше виглядає.
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0
-3
Русланбай (Рівне)
24.09.2021 в 11:43
Все це брєд, чуш, видумки якіхось баранів і не правда.
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0
-2
avatar
orlando74 (baracuda)
24.09.2021 в 14:13
в чем сила брат?
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0
0


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