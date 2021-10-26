Савин: Металлист 1925 уже адаптировался в Премьер-лиге

Хавбек "Металлиста 1925" Антон Савин поделился впечатлениями от победы над "Ингульцом" (4:0) в матче 12-го тура Премьер-лиги и рассказал об ожиданиях от кубкового матча с "Александрией".

- Антон, поделитесь впечатлениями от победы над "Ингульцом". За счет чего смогли добиться такой уверенной победы?

– Игра оставила только положительные эмоции. Считаю, что полностью выполнили тренерские установки, выдержали структуру игры и занимали правильные позиции на поле. За счет слаженных коллективных действий смогли добиться результата.

– По вашему мнению, это была лучшая игра "Металлиста 1925" в нынешнем сезоне?

- Хочу, чтобы лучшая игра "Металлиста 1925" была еще впереди. В матче с "Ингульцом" мы реализовали свои возможности, и это добавляет оптимизма.

– Какой момент в матче стал переломным? Когда почувствовали, что три очка уже не отдадите?

- Думаю, что после второго забитого мяча стали играть раскрепощеннее. Однако понимали, что не нужно останавливаться на достигнутом. Стремились порадовать болельщиков игрой и результатом.

– Даже после счета 2:0, 3:0 вы бежали вперед. Это такой была установка от тренера?

- Тренер всегда подчеркивает, что стоит гнуть свою линию и никогда не останавливаться. Необходимо по максимуму выжимать из каждого эпизода. Когда играем на удержание счета, тогда ощущаем проблемы.

– Ваша команда в последних матчах хорошо реализует свои моменты. Это говорит о том, что прогрессируете с каждой игрой?

– Считаю, что наша команда уже адаптировалась к игре в Премьер-лиге. Уже нет того излишнего волнения, которое было в первых матчах. Думаю, что мы на верном пути. Впереди еще много матчей и я надеюсь, что продолжим играть в футбол, который от нас требует тренерский штаб.

- В матче с "Ингульцом" дебютировал Кверквелия. Как восприняли в команде новичка? Он постепенно адаптируется к структуре игры?

– Соломон – опытный футболист и положительный парень. С ним очень весело и любопытно. Он быстро адаптировался в нашем коллективе. Надеюсь, что Соломон поможет нашей команде добиться результата.

– Забитый мяч Батюшина получился и красивым, и важным?

- Действительно, забитый мяч в раздевалку добавил уверенности команде. Юрий был сам шокирован красотой своего мяча.

– Какие ожидания от кубкового матча с "Александрией"? У команды есть резерв играть на два фронта?

– В функциональном плане команда хорошо готова. У нас еще есть резерв для дальнейшего прогресса. Настраиваемся на Кубок с максимальной ответственностью. Для нас все матчи важны. Стремимся пройти как можно дальше.