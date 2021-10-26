Металлист 1925 - Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка Украины

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

"Металлист 1925" впервые так далеко забрался в украинском Кубке, однако связано это с выходом в УПЛ и стартом в более поздних стадиях. Тем не менее, вряд ли подопечные Валерия Кривенцова захотят останавливаться на достигнутом и сбросят Кубок, как ненужный балласт. "Александрия" в прошлом сезоне вышла в предпоследний раунд турнира, где уступила "Заре", и явно во второй части сезона делала ставку именно на этот турнир. Сможет ли действующий полуфиналист турнира повторить своё достижение?

Нас ждёт очень интригующий поединок, за которым мы предлагаем вам следить в нашей компании! АУДИО трансляция начнется во вторник, 26 октября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко