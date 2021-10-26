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Металлист 1925 - Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Первый матч 1/8 финала Кубка в стриме на UA-Футбол

Металлист 1925 - Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка Украины

UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

"Металлист 1925" впервые так далеко забрался в украинском Кубке, однако связано это с выходом в УПЛ и стартом в более поздних стадиях. Тем не менее, вряд ли подопечные Валерия Кривенцова захотят останавливаться на достигнутом и сбросят Кубок, как ненужный балласт. "Александрия" в прошлом сезоне вышла в предпоследний раунд турнира, где уступила "Заре", и явно во второй части сезона делала ставку именно на этот турнир. Сможет ли действующий полуфиналист турнира повторить своё достижение?

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Нас ждёт очень интригующий поединок, за которым мы предлагаем вам следить в нашей компании! АУДИО трансляция начнется во вторник, 26 октября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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zafo37
26.10.2021 в 10:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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