Экономия должна быть экономной. КУ. Рух - Заря 0:2

Споры о том, актуально ли в современных реалия существование кубковых турниров, ведутся уже довольно давно. В Украине зачастую он оказывается необходим только полуфиналистам, где зачастую мы видим "Динамо", "Шахтёр" и ещё два рандомных клуба. Свой ответ по поводу важности этого турнира во Львове дали Кучук со Скрипником, выпустив далеко не основные составы. Поближе к оптимальному варианту был старт хозяев, правда, белорусского специалиста в принципе очень тяжело понять, где у него основная обойма: ротация проводится регулярно. У "Зари" привычные имена с первых минут на поле вышли, но рядом с ними были глубокие резервисты: Снурницын, Кристиан, Нагнойный, Гильерме, Фримпонг.

"Заря" сразу взяла мяч под свой контроль, мучаясь в созидании. "Рух" откатился на свою половину, показывая, что не переживает по поводу такого развития событий. Из моментов у гостей можно отметить разве что неплохой прострел с правого края, который в метушне в середине штрафной площади не смог замкнуть Фримпонг, да удар Цвека после углового, когда Бандура мяч забрал. Львовяне ближе к истечению получаса встречи отодвинули игру от своих ворот и стали даже сами бить по воротам. Но из того, на что стоит обратить внимание, только удар Карасюка из-за пределов штрафной - снаряд после рикошета ушёл на угловой.

Собственно, предыдущий абзац - это всё, что нужно знать о первом тайме. Уровень футбола прихрамывал. Команды старались, но это был единственный аргумент, ради которого стоило смотреть матч.

В каком ключе заканчивался первый тайм, в таком же проходил и второй: почти резервный состав "Зари" чуть лучше выглядел в единоборствах и на контроле мяча против почти основного состава "Руха". Но суть в виде счёта на табло от этого не менялась. Замены по ходу второй половине лучше сработали у Леонида Кучука (причём, не скажешь, что он поменял резервистов на основных - Карасюк и Мартынюк, например, зачастую вместе начинают матчи в старте): "Рух" постепенно добавлял в динамике, а "Заря" наоборот начинала задыхаться.

Из-за этого Цвек и Нагойный получили по жёлтой. Благодаря этому "Рух" получил свой лучший шанс в матче - дальний выстрел Мыска по диагонали из района левого угла штрафной в дальнюю "шестёрку", Мацапура слегка подправил траекторию полёта мяча, и этого хватило, чтобы тот залетел не в ворота, а попал только в стойку.

Последние десять минут получились довольно резвыми: с шансами у ворот обеих команд, когда не хватало последнего действия. У "Зари" очень неплохо обострил правым краем Булеца - его прострел заблокировали; а Фаворов с перспективного штрафного пробил в стенку. У противоположных ворот больше работала дальняя и средняя артиллерия, однако Мысык с острого угла не пробил голкипера, а выстрел Таллеса заблокировали.

Овертайм начался с очередных интересных подходов "Руха" – львовяне подали пару острых угловых, пару раз стрельнули издали, однако немного алогично забила "Заря" – после быстрой атаки и ошибки Кухарука отличный удар удался Шахабу – сильно, и главное точно – под дальнюю стойку.

У "Руха" оставалось время для того, чтобы отыграться, хозяева попытались было пойти вперед, однако нарвались на быструю контру. Шахаб все сделал сам – протянул, не отдал на партнера, но все-таки отлично пробил под опорную Бандуре.

2:0, на то и порешили. "Заря" проходит в четвертьфинал, дав отдых нескольким игрокам основы, однако при этом отыграв 120 тяжелых минут. Насколько луганчанам пойдет в прок такая победа, увидим позже.

Кубок Украины. 1/8 финала

"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск) 0:2

Гол: Шахаб (99, 110)

"Рух": Бандура - Лях, Билый, Карасюк (Мартынюк 57), Стаменкович, Гагун - Кузык (Мысык 67), Кухарук, Рунич (Альваренга 57) -Притула (Таллес 46), Кондраков (Сыч 78).

"Заря": Мацапура - Снурницын, Цвек, Имереков, Фаворов - Хомченовский, Нагнойный - Гильерме (Шахаб 62), Булеца (Алибеков 114), Кристиан (Алефиренко 83) - Фримпонг (Жуниньо 91).

Предупреждения: Цвек 74, Нагнойный 79, Гогун 105, Шахаб 109, Таллес 113, Мысык 115, Хомченовский 116