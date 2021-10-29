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Фаворов: Играем на три фронта, но никто не ставил задач отдать матч с Рухом
Заря продолжает борьбу в Кубке Украины
Getty Images
Защитник "Зари" Денис Фаворов прокомментировал
"Играем на три фронта, никто не ставил никаких задач отдать этот матч. Настраивались на серьезную игру, была ротация, но настраивались только на победу.
Довольны, что победили, жаль, что сделали это не в основное время", – сказал Фаворов.
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Источник:ТК Футбол
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