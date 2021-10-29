Фаворов: Играем на три фронта, но никто не ставил задач отдать матч с Рухом

Защитник "Зари" Денис Фаворов прокомментировал победу над "Рухом" в 1/8 финала Кубка Украины . Напомним, что луганчане выиграли 2:0 в овертайме.

"Играем на три фронта, никто не ставил никаких задач отдать этот матч. Настраивались на серьезную игру, была ротация, но настраивались только на победу.

Довольны, что победили, жаль, что сделали это не в основное время", – сказал Фаворов.