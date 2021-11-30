  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Стало известно, кто обслужит заключительный матч 1/8 Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кто обслужит заключительный матч 1/8 Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Поединок состоится в Днепре

Стало известно, кто обслужит заключительный матч 1/8 Кубка Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матч 1/8 финала розыгрыша Vbet Кубка Украины-2021/2022.

Vbet Кубок Украины-2021/2022. 1/8 финала

01.12.2021 (среда)

"ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр). Днепр. Стадион. "Днепр-Арена". 19.00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), ассистенты арбитра - Матяш В.В. (Донецк), Нижник В.А. (Винница), четвертый арбитр – Абдула А.Б. (Харьков), наблюдатель арбитража - Коваленко Г.Б. (Киев). Делегат УАФ - Февраль В.А. (запорожье).

Напомним, что семь матчей 1/8 финала розыгрыша Vbet Кубка Украины-2021/2022 состоялись в октябре.

26.10.2021

"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия) - 2:5 (0:2)

27.10.2021

"Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава) - 1:3 (0:1)

"Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев) - 1:2 (0:2)

"Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк) - 0:3 (0:0)

28.10.2021

"Альянс" (Липовая Долина) - "Львов" (Львов) - 1:1 (1:1), по пен. - 2:3

"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск) - 0:2 (0:0, 0:0)

"Металлист" (Харьков) — "Колос" (Ковалевка) — 1:0 (1:0)

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...