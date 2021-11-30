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Стало известно, кто обслужит заключительный матч 1/8 Кубка Украины
Поединок состоится в Днепре
Фото Павла Кубанова - УАФ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матч 1/8 финала розыгрыша Vbet Кубка Украины-2021/2022.
Vbet Кубок Украины-2021/2022. 1/8 финала
01.12.2021 (среда)
"ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр). Днепр. Стадион. "Днепр-Арена". 19.00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), ассистенты арбитра - Матяш В.В. (Донецк), Нижник В.А. (Винница), четвертый арбитр – Абдула А.Б. (Харьков), наблюдатель арбитража - Коваленко Г.Б. (Киев). Делегат УАФ - Февраль В.А. (запорожье).
Напомним, что семь матчей 1/8 финала розыгрыша Vbet Кубка Украины-2021/2022 состоялись в октябре.
26.10.2021
"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия) - 2:5 (0:2)
27.10.2021
"Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава) - 1:3 (0:1)
"Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев) - 1:2 (0:2)
"Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк) - 0:3 (0:0)
28.10.2021
"Альянс" (Липовая Долина) - "Львов" (Львов) - 1:1 (1:1), по пен. - 2:3
"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск) - 0:2 (0:0, 0:0)
"Металлист" (Харьков) — "Колос" (Ковалевка) — 1:0 (1:0)
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.
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