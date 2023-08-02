  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня

Кубок Украины
(1 голосов)

Насыщенный игровой день

Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня

Фото прес-служби УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют 14 матчей второго предварительного этапа Кубка Украины. Напомним, что "Тростянец" автоматически прошел в следующий раунд из-за отказа "Реал Фармы" участвовать в нынешнем розыгрыше турнира. Противостояние между "Локомотивом" и "Диназом" пройдет завтра.

На этом этапе в розыгрыш турнира вступают клубы Первой лиги. Ряд противостояний ожидается с особым интересом, но не все клубы будут играть в своих оптимальных составах. Например, тренеры "Карпат" и "Металлурга" объявили, что дадут возможность проявить себя молодежи, а "Прикарпатью" из-за травм не помогут лидеры.

Vbet Кубок Украины-2023/2024. Второй предварительный этап
02.08.2023

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) — "Карпаты" (Львов) 15:00

"Металлист" (Харьков) — "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 17:00

"Скала 1911" (Стрый) — "Хуст" (Хуст) 16:00

"Подолье" (Хмельницкий) — "Нива" (Тернополь) 17:00

"Нива" (Винница) — "Агробизнес" (Волочиск) 16:00

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) — "Буковина" (Черновцы) 17:00

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) — "Полтава" (Полтава) 16:00

"Кудровка" (Кудровка) — "Кремень" (Кременчуг) 18:00

"Звягель" (Звягель) — "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) 15:00

"ЮКСА" (Киев) — "Нива" (Бузовая) 17:00

"Чернигов" (Чернигов) — "Левый Берег" (Киев) 12:00

"Дружба" (Мировка) - "Виктория" (Сумы) 14:00

По теме
yellow-arrow
Вступают клубы Первой лиги. Сегодня состоится второй раунд Кубка Украины
yellow-arrow
Маркевич: С Прикарпатьем в Кубке сыграет молодежный состав Карпат
yellow-arrow
Известны судейские назначения на матчи второго раунда Кубка Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Кремень (Кременчуг) Скала (Стрый) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) Ингулец (Петрово) Чайка (Петропавловская Борщаговка) СК Полтава Диназ (Вышгород) ФК Николаев (Львовская область) Нива (Винница) Агробизнес (Волочиск) Виктория (Сумы) Нива (Тернополь) Мариуполь Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) ФК Чернигов Эпицентр (Каменец-Подольский) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов) Локомотив (Киев) Васт (Николаев) ФК Звягель Нива (Бузовая) ФК Хуст Дружба (Мировка) смотреть футбол онлайн ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде