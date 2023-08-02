Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют 14 матчей второго предварительного этапа Кубка Украины. Напомним, что "Тростянец" автоматически прошел в следующий раунд из-за отказа "Реал Фармы" участвовать в нынешнем розыгрыше турнира. Противостояние между "Локомотивом" и "Диназом" пройдет завтра.

На этом этапе в розыгрыш турнира вступают клубы Первой лиги. Ряд противостояний ожидается с особым интересом, но не все клубы будут играть в своих оптимальных составах. Например, тренеры "Карпат" и "Металлурга" объявили, что дадут возможность проявить себя молодежи, а "Прикарпатью" из-за травм не помогут лидеры.

Vbet Кубок Украины-2023/2024. Второй предварительный этап

02.08.2023

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) — "Карпаты" (Львов) 15:00

"Металлист" (Харьков) — "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 17:00

"Скала 1911" (Стрый) — "Хуст" (Хуст) 16:00

"Подолье" (Хмельницкий) — "Нива" (Тернополь) 17:00

"Нива" (Винница) — "Агробизнес" (Волочиск) 16:00

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) — "Буковина" (Черновцы) 17:00

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) — "Полтава" (Полтава) 16:00

"Кудровка" (Кудровка) — "Кремень" (Кременчуг) 18:00

"Звягель" (Звягель) — "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) 15:00

"ЮКСА" (Киев) — "Нива" (Бузовая) 17:00

"Чернигов" (Чернигов) — "Левый Берег" (Киев) 12:00

"Дружба" (Мировка) - "Виктория" (Сумы) 14:00