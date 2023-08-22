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Скала 1911 — Рух. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 23.08.2023

Кубок Украины
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Дерби Львовской области

Скала 1911 — Рух. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 23.08.2023

ФК "Рух"

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Второлиговая "Скала 1911" уверенно движется по турниру и готова к новым вызовам. В среду ей будет противостоять довольно крепкий соперник, который сейчас возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Станет ли этот матч легкой прогулкой для "Руха" или же стрияне покажут зубы?

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Содержание

Кубок Украины. Четвертый раунд

Стрый. Стадион "Сокил"

Арбитр в поле — Александр Афанасьев

“Скала 1911” 17:00 “Рух”

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Новости “Скалы 1911"

Когда-то довольно успешный клуб вернулся к профессиональному футболу. Стрыйцам удалось завоевать "бронзу" плей-офф любительского чемпионата Украины и стать участником Второй Лиги. Сейчас клуб находится в середине таблицы, однако даже этого будет достаточно, чтобы закрепить возвращенный статус профессионалов.

Сейчас "Скала 1911" не имеет потерь в основном составе и полностью готова к приему гостей.

Ориентировочный состав "Скалы 1911": Завгородний, Пастух, Аксенов, Николишин, Цень, Лукьянченко, Аверьянов, Мазур, Иванченко, Петрик, Пучковский

Новости "Руха"

Львовский клуб сейчас удивляет всю футбольную Украину — после 4 туров "Рух" является лидером УПЛ. И несмотря на заявления главного тренера об отсутствии задач Кубок, подопечные Виталия Пономарева попытаются добиться успеха и здесь.

Сейчас проблем с составом у львовян нет, однако Марко Сапуга рискует пропустить следующий поединок, если получит желтую карточку в матче против "Скалы 1911".

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Климчук, Притула, Уив Соломон-Отабор, Плюман, Дидык, Фернандо, Сапуга, Сыч, Слюбик, Роман

“Скала 1911”-”Рух”. Статистика личных встреч

Эти клубы впервые встречаются в рамках всеукраинских соревнований по футболу.

“Скала 1911”-”Рух”. Последние матчи команд

Во Второй Лиге "Скала" в тяжелом поединке победила "Кудривку" и проиграла дублю "Руха".

Скала 1911 — Рух. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 23.08.2023 - изображение 4

В чемпионате "Рух" идет без единого поражения: 3 победы и 1 ничья.

Скала 1911 — Рух. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 23.08.2023 - изображение 5

“Скала 1911”-”Рух”. Турнирное положение команд

Ранее "Скала 1911" победила "Хуст Сити" и неожиданно переиграла перволиговую "Ниву" из Тернополя. "Рух" только начинает выступления в Кубке Украины.

“Скала 1911”-”Рух”. Ставка и коэффициенты

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“Скала 1911”-”Рух”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Руха" 0:2. Разница в классе между этими командами очевидна, поэтому у "Руха" не должно быть проблем с прохождением в 1/8 финала.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Кубок Украины Скала 1911 (Стрый) Рух (Львов) Прогнозы
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