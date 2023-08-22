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Скала 1911 — Рух. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 23.08.2023
Дерби Львовской области
ФК "Рух"
Второлиговая "Скала 1911" уверенно движется по турниру и готова к новым вызовам. В среду ей будет противостоять довольно крепкий соперник, который сейчас возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Станет ли этот матч легкой прогулкой для "Руха" или же стрияне покажут зубы?
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Кубок Украины. Четвертый раунд
Стрый. Стадион "Сокил"
Арбитр в поле — Александр Афанасьев
“Скала 1911” 17:00 “Рух”
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>>
Новости “Скалы 1911"
Когда-то довольно успешный клуб вернулся к профессиональному футболу. Стрыйцам удалось завоевать "бронзу" плей-офф любительского чемпионата Украины и стать участником Второй Лиги. Сейчас клуб находится в середине таблицы, однако даже этого будет достаточно, чтобы закрепить возвращенный статус профессионалов.
Сейчас "Скала 1911" не имеет потерь в основном составе и полностью готова к приему гостей.
Ориентировочный состав "Скалы 1911": Завгородний, Пастух, Аксенов, Николишин, Цень, Лукьянченко, Аверьянов, Мазур, Иванченко, Петрик, Пучковский
Новости "Руха"
Львовский клуб сейчас удивляет всю футбольную Украину — после 4 туров "Рух" является лидером УПЛ. И несмотря на заявления главного тренера об отсутствии задач Кубок, подопечные Виталия Пономарева попытаются добиться успеха и здесь.
Сейчас проблем с составом у львовян нет, однако Марко Сапуга рискует пропустить следующий поединок, если получит желтую карточку в матче против "Скалы 1911".
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Климчук, Притула, Уив Соломон-Отабор, Плюман, Дидык, Фернандо, Сапуга, Сыч, Слюбик, Роман
“Скала 1911”-”Рух”. Статистика личных встреч
Эти клубы впервые встречаются в рамках всеукраинских соревнований по футболу.
“Скала 1911”-”Рух”. Последние матчи команд
Во Второй Лиге "Скала" в тяжелом поединке победила "Кудривку" и проиграла дублю "Руха".
В чемпионате "Рух" идет без единого поражения: 3 победы и 1 ничья.
“Скала 1911”-”Рух”. Турнирное положение команд
Ранее "Скала 1911" победила "Хуст Сити" и неожиданно переиграла перволиговую "Ниву" из Тернополя. "Рух" только начинает выступления в Кубке Украины.
“Скала 1911”-”Рух”. Ставка и коэффициенты
“Скала 1911”-”Рух”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Руха" 0:2. Разница в классе между этими командами очевидна, поэтому у "Руха" не должно быть проблем с прохождением в 1/8 финала.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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