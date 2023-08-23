Кубок Украины. Рух в гостях без усилий переиграл Скалу 1911

У дербі Львівщини фаворитом був клуб з обласного центру. Воно й не дивно, адже “Рух” наразі є лідером УПЛ і, попри слова головного тренера про відсутність завдань на Кубок України, до команди прикута особлива увага.

У першому таймі перевага гостей була дуже помітною. Львів’яни мали достатньо моментів, один із який вдалося реалізувати Іллі Квасниці. “Рух” грав по рахунку і не поспішав вмикатися на повну, тому пішов на перерву з мінімальною перевагою. А в середині другого тайму Столярчук остаточно розв’язав питання виходу до 1/8 фіналу. “Скала 1911” ще мала декілька гострих моментів, проте не змогла скоротити відставання в рахунку від львів’ян.

Таким чином, “Рух” без особливих проблем пройшов до наступного етапу Кубка України.

Кубок Украины. Четвертый раунд

"Скала 1911" — "Рух" 0:2

Голы: Квасница 16, Столярчук 70