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Легионер Зари травмировался в матче с ФСК Мариуполем
Он не доиграл первый тайм
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 1/8 финала Кубка Украины "Заря" играет против ФСК "Мариуполя". В стартовом составе луганчан вышел защитник Андерсон Джордан, однако бразилец не смог доиграть до конца первый тайм.
На 36-й минуте Джордан неудачно приземлился во время борьбы за мяч. Уходя с поля, он немного прихрамывал. Вместо него вышел Кирилл Дришлюк.
Стоит отметить, что Джордан является одним из лидеров "Зари". В текущем сезоне он отыграл 12 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом.
Счет на данный момент 1:0 в пользу "Зари".
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