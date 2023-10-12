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Легионер Зари травмировался в матче с ФСК Мариуполем

Кубок Украины
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Он не доиграл первый тайм

Легионер Зари травмировался в матче с ФСК Мариуполем

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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В рамках 1/8 финала Кубка Украины "Заря" играет против ФСК "Мариуполя". В стартовом составе луганчан вышел защитник Андерсон Джордан, однако бразилец не смог доиграть до конца первый тайм.

На 36-й минуте Джордан неудачно приземлился во время борьбы за мяч. Уходя с поля, он немного прихрамывал. Вместо него вышел Кирилл Дришлюк.

Стоит отметить, что Джордан является одним из лидеров "Зари". В текущем сезоне он отыграл 12 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом.

Счет на данный момент 1:0 в пользу "Зари".

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В статье: Заря (Луганск) ФСК Мариуполь
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