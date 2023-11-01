Роман Григорчук: По показателям скорости Заря одна из лучших в нашем футболе

По завершении поединка ¼ финала розыгрыша Кубка Украины, в котором одесский "Черноморец" победил дома луганскую "Зарю" (4:1), главный тренер "моряков" Роман Григорчук пообщался с представителями СМИ на послематчевой пресс-конференции. Первый вопрос был адресован корреспондентом UA-Футбол.

- Похоже, что победы в чемпионате и Кубке Украины становятся для "Черноморца" обычным явлением. Надеялись ли на это еще три месяца назад, когда команда только начинала комплектоваться?

– Три месяца назад я о таком не думал, ведь было о чем другом думать. Предвидеть, как мы будем играть в чемпионате, не было смысла. В то время нужно было думать о том, как лучше тренироваться, готовиться к новому сезону, "клеиться" и чтобы как можно скорее команда смогла работать, как единый механизм. Кое-что нам удается, и мы видим, что свою игру немного улучшили. Сегодня был целый ряд идеальных моментов, чему мы, конечно же, очень рады. Ведь все это то, над чем постоянно работаем и то, что мы хотим видеть на поле. В игре против такого, на мой взгляд, очень сильного соперника, который укомплектован квалифицированными футболистами, мы смогли играть в свой футбол. Смогли контролировать игру и смогли при этом включать скорости при переходе от обороны в атаку. Было очень много вещей – таких, которые мы хотим видеть и они в целом дают результат.

– Поиски еще одного центрального защитника продолжаются? Есть ли какие-то кадровые варианты?

– Я уже говорил, что мы ни в коем случае не можем считать себя полностью укомплектованной командой. Нам нужно думать о том, чтобы как можно скорее пригласить в "Черноморец" три-четыре футболиста (по соображениям этической корректности я не буду называть амплуа), ведь понимаем, что мы как следует не укомплектованы. А думать о чем-то вроде нашего участия в еврокубках, то в селекционном направлении непочатый край работы. Сейчас еще как-то в турнирном плане мы можем что-то проскакивать, но у нас, по сути, шестнадцать футболистов плюс трое молодых игроков, которые с нами постоянно работают. И это не совсем обычная ситуация. Но не подумайте, что я на что-то жалуюсь. Ни в коем случае! Мы исходим из того, что есть. Я понимаю, что мы делали попытки и хотели взять еще игроков. Однако нам это не удалось. Возможно, мы могли бы кого-нибудь другого пригласить, однако по характеристикам и качествам самих футболистов это было бы недостаточно для нас. Поэтому мы ни о чем не сожалеем, только понимаем, что нужно вести большую работу в этом направлении.

– В этом матче мы видели несколько выходов Ореста Кузыка один на один с вратарем, что учитывая его творческие функции было несколько неожиданно. Что это: ваша тренерская уловка или последствия ситуативных эпизодов?

- Это характерно для нашего стиля игры, и подобное является нормальным ходом. Для нас здесь даже ничего удивительного нет, ведь над этими элементами мы постоянно работаем. Если можно так сказать, это наше футбольное оружие. Это обычное дело, когда футболисты, играющие на позиции инсайдов, врываются в штрафную площадь. Атакующие игроки все должны так действовать, а Кузык как раз умеет это делать. И это не тот случай, когда футболист решил просто так туда побежать. Здесь голова работает как "компьютер": ты должен все видеть, что и где происходит и когда то или иное действие сделать. А дальше, конечно же, нужно обладать скоростью. Без скорости ведь ничего не будет. Выйти один на один с такими командами, как "Заря" – дело не из простых. Особенно когда ты играешь против соперника, у которого сумма скоростей очень высока. А это касается "Зари", которая по этому показателю одна из лучших в нашем чемпионате. Поэтому в выходах один на один есть огромная заслуга команды, которая была в атаке. Правда, нам это удается не так часто, как хотелось бы, однако, слава Богу, все же получается.

– Насколько серьезна травма у Владимира Салюка, которого заменили в конце второго тайма?

– Салюка я никак не собирался менять. Как раз тогда, когда мы готовили замену Ермакова, желая перестроиться в тактическом плане, у Владимира что-то заболело. Я не могу сказать характер этой травмы, потому что не знаю. Однако будем надеяться, что нет ничего страшного.

– Что со словенским защитником Лукой Гучеком, которого мы давно не видели?

– У него незначительное повреждение, однако готовить его на сегодняшнюю игру было бы огромным риском. Поэтому мы приняли решение, что Гучек не будет готовиться к матчу с "Зарей". Надеюсь, что на следующий поединок он будет в строю. Сказать, что он долго пропускает через что-то серьезное, так слава Богу, это не так. Ничего такого нет.