Кубок Украины. Черноморец - Заря 4:1. Хет-трик Штогрина отправил одесситов в полуфинал

“Черноморец” трижды в своей истории выходил в финал Кубка Украины, в последний раз – десять лет назад, в 2013 году. Одесская команда будет в шаге от решающей игры после крупной победы над “Зарей” в четвертьфинале. Героем игры стал Андрей Штогрин, оформивший хет-трик.

Сказать, что “Черноморец” во всем превосходил “Зарю” будет преувеличением. Однако команда Романа Григорчука очень качественно доводила до конца свои атаки. “Заря” такой эффективности в последней трети может только позавидовать.

Матч начался с равной игры практически без моментов. Обе команды явно не хотели торопить события. Возможно матч проходил бы долго в таком ключе, если бы на 21-й минуте неординарный гол не забил Штогрин. Вингер “Черноморца” решил пробить с 25 метров, мяч летел по центру, низом, но Турбаевскому не удалось сориентироваться, и кипер “Зори” пропустил мяч между ног.

Между первым и вторым голом “Черноморца” гости добивались обострения у чужих ворот только благодаря подачам Антюха после стандартов. Варакуте было непросто, но он справлялся со всеми угрозами.

“Заря” пыталась действовать смело, и это было на пользу “Черноморцу”, который умеет выходить в атаку. Второй гол получился образцовым. Бадибанга окружил себя несколькими соперниками, и выкатил мяч вразрез на флангу Кузику. Орест в свою очередь выполнил прострел на Штогрина. Удар в падении, рикошет от штанги – и мяч в воротах.

Кривенцов в перерыве провел тройную замену, все еще надеясь переломить ход встречи. Однако “Черноморец” продолжал забивать. Бадибанга выполнил навес точно на голову Васильеву, а затем хавбек одесситов вместе с Иеде оставил не у дел несколько игроков “Зари”, и на завершении был Штогрин.

Вингер “Черноморец” мог оформить и покер, но его удар головой приняла на себе штанга, было попадание в каркас ворот и у “Зари”.

Гостям все же удалось размочить счет. Герреро остался сам в штрафной после подачи с угла поля, и панамец хладнокровно уложил мяч в ворота. Эмоций этот гол уже не вызвал – игроки “Зари” в камбэк не верили.

“Черноморец” впервые с 2017 года победил “Зарю”, и сделал это показав классный, командный футбол.

Кубок Украины, четвертьфинал. Одесса, “Черноморец”

“Черноморец” – “Заря” 4:1

Голы: Штогрин 21, Штогрин 33, Васильев 59, Штогрин 72 – Герреро 79

“Черноморец”: Варакута – Брагару, Ермаков, Салюк (Хадида 85), Путря – Васильев – Штогрин (Вакула 81), Шпорн, Кузик (Авагимян 78), Бадибанга (Дада 77) – Иеде (Бойчук 81)

“Заря”: Турбаевский – Джордан, Батагов, Яцик, Антюх (Горбач 46) – Данченко, Азиагбе (Чурко 46), Алефиренко (Кирюханцев 46), Мичин – Снурницин, Герреро (Венделл 80)

Предупреждения: Герреро 30, Кирюханцев 52