Кубок Украины. Полесье - Александрия 0:0 (4:3 - пенальти). Сохранить силы не удалось

Как и ожидалось, наставник "волков" Юрий Калитвинцев дал отдохнуть нескольким своим лидерам и провел определенную ротацию в кубковом поединке. В частности, на скамейке запасных осталась основная атакующая связка легионеров Макуана - Ариэлсон. Учитывая безвыигрышную серию, Руслан Ротань также прибегнул к нескольким заменам по сравнению с поединком последнего тура УПЛ против "Руха".

Команды начали поединок достаточно ровно, хотя небольшое преимущество во владении мячом было на стороне хозяев поля. С течением времени инициатива все же более явно перешла к футболистам "Полесья". Именно житомирская команда задавала удобный для себя темп и сценарий игры, который заключался в планомерном построении позиционных атак. Моментами "Александрия" огрызалась, по сути вся острота в первые 20 минут в составе гостей шла от Артема Шулянского. Однако настоящих голевых моментов не было ни у одной из сторон.

В первом тайме встречи тренерский штаб "Александрии" потерял сразу двух основных игроков и вынужден был прибегнуть к заменам. Сначала на ровном месте потянул мышцу Николай Михайленко. А в конце первой половины поединка неудачно приземлился на голеностоп Александр Мартынюк.

По сути первые 45 минут прошли по типичному осторожному шаблону кубковой игры. "Полесье" проводило большую часть игрового времени на половине соперника, однако опасными моментами не отметилось. В свою очередь игроки Руслана Ротаня больше действовали "вторым номером", хотя и имели в своем активе пару прицельных ударов. Создавалось впечатление, что игрой своих подопечных были недовольны оба наставника.

Юрий Калитвинцев больше не стал ждать, и сразу после перерыва выпустил Бени Макуана вместо Дениса Янакова. 10-й номер не убедил коуча "волков". С выходом на поле 21-летнего конголезского вингера игра несколько активизировалась.

В первые 10 минут второго тайма ударнее выглядели "горожане", что явно не нравилось тренеру "Полесья". В итоге Калитвинцев провел сразу тройную замену, чтобы полностью перезагрузить игру. В том числе на поле появился бразилец Ариэлсон. Однако мгновенного эффекта это не дало. Подопечным Ротаня удавалось минимизировать угрозу у своих ворот и нивелировать потуги атакующей линии "волков".

В свою очередь "Александрия" выглядела более заведенной и наращивала свой темп. Гостям лишь не хватало конструктива и завершения в последней трети поля. Все же первый по-настоящему голевой момент в поединке пришел со стороны хозяев поля. Партнеры вывели Макуана на свидание с голкипером, однако форвард не сумел обыграть Никиту Шевченко.

Концовка матча была достаточно равной, хотя к взятию ворот были ближе футболисты "Александрии". В частности на правом фланге классно на дриблинге разобрался Калитвинцев и заработал опасный штрафной. Владислав сам взялся выполнять удар, однако попал в защитника "Полесья". На добивании эффектно сыграл Шостак, пробивая через себя. Но надежно показал себя вратарь "волков" Бойко. После этого на 85-й минуте встречи матч был остановлен из-за воздушной тревоги в Житомире. Команды отправились в укрытие.

Через час прозвучал отбой и поединок был возобновлен. Рестарт матча был ознаменован убийственным моментом Ариэлсона. Бразилец ворвался в штрафную площадку, пробил в голкипера, а на добивании не успел Макуана. Команды изо всех сил пытались завершить встречу до овертаймов, однако размочить счет за 90 минут так и не удалось.

В первом дополнительном тайме игра снова была равна. Инициатива поочередно переходила от одного коллектива к другому. Однако кроме суеты вокруг и в штрафной площадке ничего не было. Статистика тоже доказывала абсолютное равенство в этой встрече: по состоянию на 105-ю минуту "волки" и "горожане" имели по 10 ударов. В начале второго овертайма Ариэлсон должен был снимать вопрос на счет победителя, однако пробил головой выше ворот после классной подачи Смолякова. "Полесье" давило в последние минуты, пыталось бить со всех позиций, но и это результата не дало. За 120 минут команды Калитвинцева и Ротаня так и не сумели выявить сильнейшего.

В серии пенальти житомирская команда все же доказала свой статус фаворита. Копына и Морозко не попали в ворота, еще один удар от Логинова потянул Бойко. Решающий 11-метровый реализовал Козак и общий счет составил - 4:3. "Полесье" шагает в полуфинал Кубка Украины.

Вот что бывает, когда хочешь в ответственном матче Кубка сохранить силы и сделать ротацию. В итоге, учитывая перерыв на воздушную тревогу, поединок длился почти 4 часа ... В следующем туре УПЛ обоим коллективам будет трудно.

Четвертьфинал Кубка Украины сезона 2023/24

Житомир. Центральный стадион

"Полесье" - "Александрия" 0:0 (4:3 - пенальти)

Серия пенальти: Скорко 0:1, Кушниренко 1:1, Логинов (сейв голкипера), Ариелсон 2:1, Погорелый 2:2, Мустафаев 3:2, Копына (каркас ворот), Морозко (промах), Калитвинцев 3:3, Козак 4:3.

"Полесье": Бойко - Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Морозко - Танковский (Огиря 86), Крушинский (Кушниренко 62) - Янаков (Макуана 46), Грицук (к) (Мустафаев 62), Козак - Шастал (Ариэлсон 62).

Запасные: Кудрик (в), Ариэлсон, Гитченко, Кравченко, Кушниренко, Тейлор, Макуана, Мустафаев, Огиря.

Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

"Александрия": Шевченко - Савченко, Логинов, Мартынюк (Копына 40), Скорко - Сигеев (Билошевский 74), Михайленко (Шостак 27) - Шулянский, Смирный, Джевани (Калитвинцев 74) - Андрейчук (Погорелый 46).

Запасные: Ермаков (в), Билошевский, Калитвинцев, Копына, Кравченко, Кулаковский, Плакса, Погорелый, Шостак.

Главный тренер: Руслан Ротань.

Арбитр — Романов В. М. (Днепр)

Предупреждения: Смоляков 52, Шабанов 83, Кушниренко 83 - Савченко 41