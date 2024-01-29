Кубок Украины
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Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й
Шахтер, Ворскла, Черноморец и Полесье
uaf.ua
Сегодня, 29-го января, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. В процедуре приняли участие четыре команды-победители четвертьфиналов:
- "Шахтер" (Донецк);
- "Ворскла" (Полтава);
- "Черноморец" (Одесса);
- "Полесье" (Житомир).
Жребий был "слепым". То есть, без разделения на "сеяных" и "не сеяных". В итоге сформировались такие игровые пары:
- "Шахтер" - "Черноморец;
- "Полесье" - "Ворскла".
В противостояниях будет по одному матчу на поле команд, которые указаны в парах первыми. Матчи полуфинала Кубка Украины запланированы на третье апреля (базовая дата). Финал – 15-о мая.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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жека-киев (биг виладж)
29.01.2024 в 13:30
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