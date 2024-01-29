Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й

Сегодня, 29-го января, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. В процедуре приняли участие четыре команды-победители четвертьфиналов:

"Шахтер" (Донецк);

"Ворскла" (Полтава);

"Черноморец" (Одесса);

"Полесье" (Житомир).

Жребий был "слепым". То есть, без разделения на "сеяных" и "не сеяных". В итоге сформировались такие игровые пары:

"Шахтер" - "Черноморец;

"Полесье" - "Ворскла".

В противостояниях будет по одному матчу на поле команд, которые указаны в парах первыми. Матчи полуфинала Кубка Украины запланированы на третье апреля (базовая дата). Финал – 15-о мая.