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Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й

Кубок Украины
Обновлено

Шахтер, Ворскла, Черноморец и Полесье

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Сформированы пары 1/2-й

uaf.ua

Новина українською

Сегодня, 29-го января, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. В процедуре приняли участие четыре команды-победители четвертьфиналов:

  • "Шахтер" (Донецк);
  • "Ворскла" (Полтава);
  • "Черноморец" (Одесса);
  • "Полесье" (Житомир).

Жребий был "слепым". То есть, без разделения на "сеяных" и "не сеяных". В итоге сформировались такие игровые пары:

  • "Шахтер" - "Черноморец;
  • "Полесье" - "Ворскла".

В противостояниях будет по одному матчу на поле команд, которые указаны в парах первыми. Матчи полуфинала Кубка Украины запланированы на третье апреля (базовая дата). Финал – 15-о мая.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
29.01.2024 в 13:30
жаль шо не Шахтар-Ворскла. Досить з мене Ворскли в єврокубках
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Комментарии 4
жека-киев (биг виладж)
29.01.2024 в 13:30
жаль шо не Шахтар-Ворскла. Досить з мене Ворскли в єврокубках
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3
0
Джим Слэйд (Харьков)
29.01.2024 в 15:39
Її там все одно не буде)
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0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
29.01.2024 в 13:19
Чомусь був впевнений, що Шахтар і Полісся не зіграють між собою в півфіналі. Хтось дуже хоче побачити їх в фіналі)
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2
0
avatar
Long (Одесса)
29.01.2024 в 13:15
Почему то был уверен, что Черноморцу именно Шахтар "попадется"
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2
0

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