Степанюк: Билетов на финал Кубка на родственников и друзей может не хватить - будут сами покупать

Форвард " Ворсклы " Руслан Степанюк после выхода в финал Кубка Украины поделился ожиданиями от финального противостояния з "Шахтером".

– Разговоры о 2009 году были уже? Тогда в 2009-м, когда "Ворскла" выиграла у "Шахтера" Кубок, можно говорить, что все звезды сошлись, потому что "Шахтер" тогда был абсолютным фаворитом финала.

– Наверное, так и сейчас будет.

– Вы чувствуете, что у вас сейчас какой-то особый этап карьеры? Возможно, это последний финал Кубка или последний шанс завоевать такой важный трофей?

– Я не чувствую. Я надеюсь, что это еще не финал. Я еще не так стар, чтобы задумываться над этим. Это второй наш финал в Кубке за 4 года. Слава Богу за такой шанс.

– Финал 2019/20. Вы забили мяч в основное время. Вас где-то можно назвать кубковым футболистом. В "Ворскле" много таких кубковых игроков?

– Сегодня вспоминается, что нам, наверное, больше не повезло, чем повезло. Жалею, что я тогда 5 минут не доиграл, не дотерпел.

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Возможно, если бы я дотерпел, и в конце можно было поменять голкипера Дима Резника на Пашу Исенко – возможно, были бы шансы завершить игру по-другому (Руслана заменили на 117-й минуте, из-за чего уже не было возможности выпустить другого вратаря на серию пенальти, в которой "Ворскла" уступила "Динамо (7:8) – прим.). Потому что Исенко вывел нас в финал, можно сказать. Так же, как и сегодня, в принципе.

Наверное, немножко у меня за это, что я не дотерпел 5 минут… Ну это уже история, скажем так. Смотрим на 15 число в Ровно. Тем более, я живу в Ровно. Я считаю, что мой дом – это Ровно, поэтому там придет очень много моих родственников, друзей и будут нас поддерживать.

– Как достать такое количество билетов?

– На всех, может, и не хватит, будут сами покупать.