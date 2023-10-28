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"Все мои планы пока связаны с Динамо": тренер молодежки киевлян отказал зарубежному клубу
Решил остаться в Украине
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк прокомментировал слухи о предложении команды c чемпионата Словакии.
“ – Было такое предложение от агентов, мы тогда с командой U-19 в Лиге чемпионов играли. Не очень уместно на тот момент ехать в другую команду.
– Был ли у Вас непосредственный контакт с руководством Дунайской Стреды?
– Прямого контакта не было с клубом, на меня выходили агенты.
– Если бы предложение было в этом сезоне, рассматривали бы Вы такой вариант?
– Сейчас я нахожусь в Киеве, с командой. В Украине военное положение, и не совсем уместно сейчас об этом говорить. Все мои планы пока связаны с "Динамо".
– На этот сезон главная цель – чемпионство U-19?
– У нас всегда такая цель. Надо побеждать и играть в молодежной Лиге чемпионов. Каждый год такая задача стоит перед нами. Главное – прогресс. Примечательно, что игроки прогрессируют, получают неоцененный для них опыт по матчам молодежной Лиги чемпионов”, - сказал Костюк в интервью Sport.ua.
Отметим, что сейчас "Динамо" U19 занимает второе место в юношеском первенстве, уступая два очка "Шахтеру" U19. Следующий матч лидеры проведут между собой – 2 ноября.
Добавим, что “бело-синие” не выступают в еврокубках.
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