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Международный футзал возвращается. Украина в спарринге обыграла Венгрию

Футзал
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Сборная Украины начала подготовку к групповому раунд квалификации Евро-2022

Международный футзал возвращается. Украина в спарринге обыграла Венгрию
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Сборная Украины по футзалу после длительного перерыва провела первый международный поединок, сыграв выездной товарищеский матч с Венгрией.

Последний раз "сине-желтые" проводили международный матч еще в феврале в рамках элит-раунда отбора к чемпионату мира.

Венгры открыли счет в начале встречи, но очень скоро Михаил Зварич из "Продексима" восстановил паритет. Следующий гол в матче оказался победным, и забил его наш легионер из белорусской "Сталицы" Николай Грицына.

Второй товарищеский поединок против венгров сине-желтые играют завтра, начало - в 13.30 по Киеву.

Венгрия - Украина - 1:2

Голы: Надь (4) - Зварыч (6), Грицына (34).

Состав сборной Украины: Ципун - Корсун, Шотурма, Белоцерковец, Зварыч - Савенко, Еремин, Малышко, Грицына, Микитюк, Королишин, Пелех, Журба, Педяш, Кузь.

Отметим, что данные спарринги проходят в рамках подготовки "сине-желтых" к групповому раунд квалификации Евро-2022. Подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и Дании.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Источник:
УАФ

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