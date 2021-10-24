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Женская сборная Украины во второй раз подряд вышла в финальную часть Евро

Футзал
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(1 голосов)

С первого места

Женская сборная Украины во второй раз подряд вышла в финальную часть Евро

UEFA

Новина українською

В 3-м туре отбора на Чемпионат Европы по футзалу женская сборная Украины разгромила Финляндию - 4:1.

Украина - Финляндия - 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 19 Шульга, 2:0 – 26 Шульга, 3:0 – 31 Сидоренко, 4:0 – 39 Сагайдачная, 4:1 – 39 Юнтикаа

Украина: Сагайдачная - Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк; Кислова, Клипаченко, Кирильчук, Воловенко, Сидоренко, Бурлаченко, Рубан.

Финляндия: Роппанен - Пьойри, Сетала, Ханула, Лауермаа; Сандстрьом, Йликрака, Юнтикаа, Тьедер, Йокисало, Херранен, Мянтила.

Таким образом, наши девушки набрали 9 очков в 3 турах (ранее обыграв Чехию 5:4 и уничтожив Бельгию 7:0) и вышли в финальный этап турнира с первого места группы.

Украина вышла в финал "четырех" женского Евро по футзалу во второй раз в своей истории, и во второй раз подряд.

  • 1. Украина – 9 очков
  • 2. Финляндия – 6
  • 3. Бельгия – 3
  • 4. Чехия – 0
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В статье: Украина Финляндия
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
24.10.2021 в 21:57
Молодцы девчонки. Не сказать, что всё получилось беззаперечно и однозначно, но теперь и в Финляндии точно знают, что футбол в Украине все-таки иснуе. Так случилось, что эфир этого матча совпал с ДК-Днепр, а вот футбол был только в 1 матче, "кудесники мяча" однозначно влетели. Удачи на Евро ... )
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Цап-царап (Харків)
24.10.2021 в 21:23
Погналі далі!
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