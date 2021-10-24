Женская сборная Украины во второй раз подряд вышла в финальную часть Евро
С первого места
UEFA
В 3-м туре отбора на Чемпионат Европы по футзалу женская сборная Украины разгромила Финляндию - 4:1.
Украина - Финляндия - 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 19 Шульга, 2:0 – 26 Шульга, 3:0 – 31 Сидоренко, 4:0 – 39 Сагайдачная, 4:1 – 39 Юнтикаа
Украина: Сагайдачная - Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк; Кислова, Клипаченко, Кирильчук, Воловенко, Сидоренко, Бурлаченко, Рубан.
Финляндия: Роппанен - Пьойри, Сетала, Ханула, Лауермаа; Сандстрьом, Йликрака, Юнтикаа, Тьедер, Йокисало, Херранен, Мянтила.
Таким образом, наши девушки набрали 9 очков в 3 турах (ранее обыграв Чехию 5:4 и уничтожив Бельгию 7:0) и вышли в финальный этап турнира с первого места группы.
Украина вышла в финал "четырех" женского Евро по футзалу во второй раз в своей истории, и во второй раз подряд.
- 1. Украина – 9 очков
- 2. Финляндия – 6
- 3. Бельгия – 3
- 4. Чехия – 0
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