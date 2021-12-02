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Чемпион Португалии разгромил Ураган. Как это было

Футзал
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Нам нельзя проигрывать!

Чемпион Португалии разгромил Ураган. Как это было

Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Ивано-франковский "Ураган" продолжает сражение в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. Сегодня чемпиона Украины ожидает второй поединок в группе против главного фаворита нашего квартета: на паркет нужно будет выйти против чемпиона Португалии и хозяев арены "Pavilhão Fidelidade" - лиссабонской "Бенфики". Встреча начнётся в 22:30 по Киеву. Следить за игрой вы можете прямо в этой новости в текстовой трансляции ниже. Не забывайте временами обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о поединке.

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"Бенфика": Диего Ронкальо - Артур, Рафаэль Хенми, Нилсон Мигел, Жакаре.

Запасные: Мартим Фигейра, Андре Соуза (в), Силвестре, Робиньо, Чишкала, Тайеби, Бруно Синтра, Фитс.

"Ураган": Колток - Н.Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк

Запасные: Левандивский, Коваль, Шеремета, Швед, М.Грицина, Масевич, Абакшин.

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) 4:0
Голы:Чишкала, 5, Жезус, 6, 7, 32

Второй тайм

Время Событие
Бенфика празднует уверенную победу, которая позволяет команде закрепится на первом месте. Во втором тайме мы сыграть немного увереннее, но забить так и не смогли.
40 Матч завершился разгромной победой Бенфики - 4:0.
39 Забить хотя бы гол престижа у нас не получается. Очень много ошибок в подопечных Павленко.Опыта игры на таком уровне не хватает.
38 Тайм-аут берёт Максим Павленко
37 Жакаре мог забивать в пустые ворота, но он не попал в створ. Повезло Урагану.
36 Сейчас мы больше контролируем мяч, но работы в голкипера Бенфики очень мало.
35 Таиби обыграл Коваля, но не смог переиграть Колтка.
33 Удар Грицини со штрафного парировал голкипер. Радует, что во втором тайме хотя бы создаём моменты.
32 Прессинг от Бенфики сработал. Мы потеряли мяч, Шишкала отдал, а Жезус забил свой третий гол в матче.
31 МОМЕНТ!!! Михаил Грицина пробивал, но отлично сыграл голкипер. Могли сейчас забивать игроки Урагана.
31 Швед грубо сыграл против Жакаре и получил предупреждение.
29 Мы играем сейчас с п'ятым полевым, но опасности для Бенфики не создаём.
28 Медленный темп сейчас в нашей игре. Украинцы не могут, а португальцы - не хотят играть более интенсивно.
26 Сложно нашим отобрать мяч в мастеров футзала. Португальцы почти не ошибаются.
25 Ураган начал играть без голкипера, рискует наша команда
24 Игроки Бенфики уверенно играют по счёту, видно что португальцы экономят силы.
23 Наконец-то дождались момента от наших. Удар Шведа парировал Ронкальо.
22 Картина игры не меняется. Мы работаем без мяча и это не может не влиять на функциональное состояние команды.
21 Хозяева с начала второго тайма бросились в атаку. Удар Робиньо парирует Колток.
Второй тайм начался!!!

Первый тайм

Время Событие
В первом тайме хозяева полностью переиграли нашу команду. В подопечных Павленко не получалось выйти с защиту в атаку. Откровенно говоря, класс команд разный. К тому же, три пропущеных мяча за две минуты не могли не повлиять на Ураган.
20 Первый тайм завершился уверенной победой Бенфики. Мы ничего не смогли создать в атаке. Ждём второго тайма.
19 Начали наши игроки больше держать мяч в концовке тайма, но без продвижения впереди.
17 Фитс с нескольких метров пробил мимо ворот. Повезло нам.
16 После активного отрезка в начале матча хозяева успокоились, но нить игры не теряют.
15 Ничего пока в игре не меняется. Выйти в атаку нам очень сложно. Игроки Бенфики сразу после потери мяча вступают в отбор.
13 Игроки Бенфиики катают мяч, но в нужный момент взрываются. Работы в голкипера Бенфики нету.
11 Немного успокоилась игра. Хозяева взяли паузу.
10 Подопечные Павленко быстро теряют мяч, не можем выйти с защиты в атаку. Удар Артура пролетел выше ворот.
9 Очень быстро выходят игроки Бенфики с защиты в атаку. Португальцы кружат голову нашим игрокам.
8 Никак не можем найти свою игру в атаке. Нашей команде морально очень сложно после быстрых пропущенных мячей.
7 Увы, но мы снова пропускаем. Чишкала отдал, а Жезус забил в пустые ворота. Очень сложно нашей команде.
5 И буквально в следующей атаке мы снова пропускаем. Жесуз обыграл защитника и пробил в угол.
5 Бенфика прогнозированно играет первым номером и хозяева забивают. Чишкала ударом в верхний угол огорчает Колтка.
4 Уже второй подряд удар от Артура, но снова уверенно сыграл Колток. Голкипер Бенфики пока без роботы.
3 Очень опасный прессинг от Бенфики. Наши не всегда успевают на подстраховку. Радует, что пока очень мало ударов в хозяев.
2 Игроки Бенфики добавляют в активности. Удар Артура парирует Колток. В нашей команды пока в атаке ничего не получается.
1 Первая минута прошла без опасных моментов. Хозяева контролируют мяч, но наши пока здорово играют в защите.
Матч начался!!! Болеем за наших

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) Лига чемпионов по футзалу
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
02.12.2021 в 23:57
Жаль...
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