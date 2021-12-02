Чемпион Португалии разгромил Ураган. Как это было

Бенфика празднует уверенную победу, которая позволяет команде закрепится на первом месте. Во втором тайме мы сыграть немного увереннее, но забить так и не смогли.

40 Матч завершился разгромной победой Бенфики - 4:0.

39 Забить хотя бы гол престижа у нас не получается. Очень много ошибок в подопечных Павленко.Опыта игры на таком уровне не хватает.

38 Тайм-аут берёт Максим Павленко

37 Жакаре мог забивать в пустые ворота, но он не попал в створ. Повезло Урагану.

36 Сейчас мы больше контролируем мяч, но работы в голкипера Бенфики очень мало.

35 Таиби обыграл Коваля, но не смог переиграть Колтка.

33 Удар Грицини со штрафного парировал голкипер. Радует, что во втором тайме хотя бы создаём моменты.

32 Прессинг от Бенфики сработал. Мы потеряли мяч, Шишкала отдал, а Жезус забил свой третий гол в матче.

31 МОМЕНТ!!! Михаил Грицина пробивал, но отлично сыграл голкипер. Могли сейчас забивать игроки Урагана.

31 Швед грубо сыграл против Жакаре и получил предупреждение.

29 Мы играем сейчас с п'ятым полевым, но опасности для Бенфики не создаём.

28 Медленный темп сейчас в нашей игре. Украинцы не могут, а португальцы - не хотят играть более интенсивно.

26 Сложно нашим отобрать мяч в мастеров футзала. Португальцы почти не ошибаются.

25 Ураган начал играть без голкипера, рискует наша команда

24 Игроки Бенфики уверенно играют по счёту, видно что португальцы экономят силы.

23 Наконец-то дождались момента от наших. Удар Шведа парировал Ронкальо.

22 Картина игры не меняется. Мы работаем без мяча и это не может не влиять на функциональное состояние команды.

21 Хозяева с начала второго тайма бросились в атаку. Удар Робиньо парирует Колток.