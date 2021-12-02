Чемпион Португалии разгромил Ураган. Как это было
Нам нельзя проигрывать!
Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий
Ивано-франковский "Ураган" продолжает сражение в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. Сегодня чемпиона Украины ожидает второй поединок в группе против главного фаворита нашего квартета: на паркет нужно будет выйти против чемпиона Португалии и хозяев арены "Pavilhão Fidelidade" - лиссабонской "Бенфики". Встреча начнётся в 22:30 по Киеву. Следить за игрой вы можете прямо в этой новости в текстовой трансляции ниже. Не забывайте временами обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о поединке.
"Бенфика": Диего Ронкальо - Артур, Рафаэль Хенми, Нилсон Мигел, Жакаре.
Запасные: Мартим Фигейра, Андре Соуза (в), Силвестре, Робиньо, Чишкала, Тайеби, Бруно Синтра, Фитс.
"Ураган": Колток - Н.Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк
Запасные: Левандивский, Коваль, Шеремета, Швед, М.Грицина, Масевич, Абакшин.
"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) 4:0
Голы:Чишкала, 5, Жезус, 6, 7, 32
Второй тайм
|Время
|Событие
|Бенфика празднует уверенную победу, которая позволяет команде закрепится на первом месте. Во втором тайме мы сыграть немного увереннее, но забить так и не смогли.
|40
|Матч завершился разгромной победой Бенфики - 4:0.
|39
|Забить хотя бы гол престижа у нас не получается. Очень много ошибок в подопечных Павленко.Опыта игры на таком уровне не хватает.
|38
|Тайм-аут берёт Максим Павленко
|37
|Жакаре мог забивать в пустые ворота, но он не попал в створ. Повезло Урагану.
|36
|Сейчас мы больше контролируем мяч, но работы в голкипера Бенфики очень мало.
|35
|Таиби обыграл Коваля, но не смог переиграть Колтка.
|33
|Удар Грицини со штрафного парировал голкипер. Радует, что во втором тайме хотя бы создаём моменты.
|32
|Прессинг от Бенфики сработал. Мы потеряли мяч, Шишкала отдал, а Жезус забил свой третий гол в матче.
|31
|МОМЕНТ!!! Михаил Грицина пробивал, но отлично сыграл голкипер. Могли сейчас забивать игроки Урагана.
|31
|Швед грубо сыграл против Жакаре и получил предупреждение.
|29
|Мы играем сейчас с п'ятым полевым, но опасности для Бенфики не создаём.
|28
|Медленный темп сейчас в нашей игре. Украинцы не могут, а португальцы - не хотят играть более интенсивно.
|26
|Сложно нашим отобрать мяч в мастеров футзала. Португальцы почти не ошибаются.
|25
|Ураган начал играть без голкипера, рискует наша команда
|24
|Игроки Бенфики уверенно играют по счёту, видно что португальцы экономят силы.
|23
|Наконец-то дождались момента от наших. Удар Шведа парировал Ронкальо.
|22
|Картина игры не меняется. Мы работаем без мяча и это не может не влиять на функциональное состояние команды.
|21
|Хозяева с начала второго тайма бросились в атаку. Удар Робиньо парирует Колток.
|Второй тайм начался!!!
Первый тайм
|Время
|Событие
|В первом тайме хозяева полностью переиграли нашу команду. В подопечных Павленко не получалось выйти с защиту в атаку. Откровенно говоря, класс команд разный. К тому же, три пропущеных мяча за две минуты не могли не повлиять на Ураган.
|20
|Первый тайм завершился уверенной победой Бенфики. Мы ничего не смогли создать в атаке. Ждём второго тайма.
|19
|Начали наши игроки больше держать мяч в концовке тайма, но без продвижения впереди.
|17
|Фитс с нескольких метров пробил мимо ворот. Повезло нам.
|16
|После активного отрезка в начале матча хозяева успокоились, но нить игры не теряют.
|15
|Ничего пока в игре не меняется. Выйти в атаку нам очень сложно. Игроки Бенфики сразу после потери мяча вступают в отбор.
|13
|Игроки Бенфиики катают мяч, но в нужный момент взрываются. Работы в голкипера Бенфики нету.
|11
|Немного успокоилась игра. Хозяева взяли паузу.
|10
|Подопечные Павленко быстро теряют мяч, не можем выйти с защиты в атаку. Удар Артура пролетел выше ворот.
|9
|Очень быстро выходят игроки Бенфики с защиты в атаку. Португальцы кружат голову нашим игрокам.
|8
|Никак не можем найти свою игру в атаке. Нашей команде морально очень сложно после быстрых пропущенных мячей.
|7
|Увы, но мы снова пропускаем. Чишкала отдал, а Жезус забил в пустые ворота. Очень сложно нашей команде.
|5
|И буквально в следующей атаке мы снова пропускаем. Жесуз обыграл защитника и пробил в угол.
|5
|Бенфика прогнозированно играет первым номером и хозяева забивают. Чишкала ударом в верхний угол огорчает Колтка.
|4
|Уже второй подряд удар от Артура, но снова уверенно сыграл Колток. Голкипер Бенфики пока без роботы.
|3
|Очень опасный прессинг от Бенфики. Наши не всегда успевают на подстраховку. Радует, что пока очень мало ударов в хозяев.
|2
|Игроки Бенфики добавляют в активности. Удар Артура парирует Колток. В нашей команды пока в атаке ничего не получается.
|1
|Первая минута прошла без опасных моментов. Хозяева контролируют мяч, но наши пока здорово играют в защите.
|Матч начался!!! Болеем за наших
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