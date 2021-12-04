Ураган завершил выступление в Элит-раунде Лиги чемпионов разгромным поражением от чемпиона Венгрии. Как это было

Мы проиграли 0:4 и откровенно говоря украинцы сегодня игру провалили. У нас ничего не получалось в атаке и в защите также были проблемы. Соперник отыграл очень уверенно в обороне и свои моменты реализовал. Нужно поблагодарить Ураган за игру в ЛЧ. Верим в украинский футзал.

40 Матч завершился!!!

38 Снова момент был у Грицини, но опять мимо ворот. Реализация у нас сегодня хромает.

37 Михаил Грицина с нескольких метров не попал в створ ворот. Обязаны были сейчас забивать.

37 Команды доигрывают матч, но мы все-таки надеемся на мяч престижа от игроков Урагана.

35 Мы ошиблись в атаке и Резала забил в пустые ворота - 0:4

34 Реализовать большинство мы пока не можем. Неплохо пробивал Коваль, но без проблем с этим ударом справился голкипер.

33 Стоит отметить игру венгров в защите. Весь матч они не дают свободных зон нашим игрокам.

31 Ураган играет сейчас без голкипера. Оправданый шаг, ведь нам нечего терять.

29 Инициатива сейчас перейшла к игрокам Халадаша. Очень рваный темп во втором тайме.

28 Момент у венгров, но Сипос с нескольких метров не попал в створ.

27 Ураган сейчас полностью контролирует игру, но забить никак не можем. Начали играть острее, но голкипер венгерской команды поймал кураж.

26 Здорово пробивал Фаренюк, но переиграть голкипера он не смог.

25 Мы пропускаем третий мяч. Вош отдал, а Хаймаши переиграл Колтка. Отличная атака от венгров.

25 Опасно пробивал Дрот, но Колток перевел мяч на угловой. В игре Урагана пока позитивных изменений нету. Кроме момента на первых секундах тайма нечего вспомнить.

24 У нас замена вратаря. На площадке появился Роман Колток.

23 После активного старта от нашей команды венгры выровняли игру. У нас все так же большие проблемы в позиционной атаке.

21 Наша команда активно начала второй тайм. Мог забивать Коваль, но он не переиграл голкипера.