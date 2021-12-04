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Ураган завершил выступление в Элит-раунде Лиги чемпионов разгромным поражением от чемпиона Венгрии. Как это было

Футзал
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У "драконов" пока по одной победе и поражению

Ураган завершил выступление в Элит-раунде Лиги чемпионов разгромным поражением от чемпиона Венгрии. Как это было

Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол внимательно следит за заключительным, третьим, матчем ивано-франковского "Урагана" в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. Соперником нашей команды станет венгерский "Халадаш", который проиграл две предыдущих игры и занимает последнее место в нашей подгруппе. Встреча состоится в субботу, 4 декабря, на лиссабонской арене "Pavilhão Fidelidade". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

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"Ураган": Левандивский - Н. Грицина, Радевич, Фаренюк, Масевич.

Запасные: Колток, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицина. Абакшин.

"Халадаш": Джамесси - Лонго, Сипос, Резала, Де Соуза.

Запасные: Хомлок, Сольмаш, Хаймаши, Дрот, Давид, Геренчер, Вош, Бартха.

"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Халадаш" (Сомбатгей, Венгрия) 0:4
Голы: Да Соуза, 3, Дрот, 20(пен), Вош 25, Резала, 35

Второй тайм

Мы проиграли 0:4 и откровенно говоря украинцы сегодня игру провалили. У нас ничего не получалось в атаке и в защите также были проблемы. Соперник отыграл очень уверенно в обороне и свои моменты реализовал. Нужно поблагодарить Ураган за игру в ЛЧ. Верим в украинский футзал.

40 Матч завершился!!!
38 Снова момент был у Грицини, но опять мимо ворот. Реализация у нас сегодня хромает.
37 Михаил Грицина с нескольких метров не попал в створ ворот. Обязаны были сейчас забивать.
37 Команды доигрывают матч, но мы все-таки надеемся на мяч престижа от игроков Урагана.
35 Мы ошиблись в атаке и Резала забил в пустые ворота - 0:4
34 Реализовать большинство мы пока не можем. Неплохо пробивал Коваль, но без проблем с этим ударом справился голкипер.
33 Стоит отметить игру венгров в защите. Весь матч они не дают свободных зон нашим игрокам.
31 Ураган играет сейчас без голкипера. Оправданый шаг, ведь нам нечего терять.
29 Инициатива сейчас перейшла к игрокам Халадаша. Очень рваный темп во втором тайме.
28 Момент у венгров, но Сипос с нескольких метров не попал в створ.
27 Ураган сейчас полностью контролирует игру, но забить никак не можем. Начали играть острее, но голкипер венгерской команды поймал кураж.
26 Здорово пробивал Фаренюк, но переиграть голкипера он не смог.
25 Мы пропускаем третий мяч. Вош отдал, а Хаймаши переиграл Колтка. Отличная атака от венгров.
25 Опасно пробивал Дрот, но Колток перевел мяч на угловой. В игре Урагана пока позитивных изменений нету. Кроме момента на первых секундах тайма нечего вспомнить.
24 У нас замена вратаря. На площадке появился Роман Колток.
23 После активного старта от нашей команды венгры выровняли игру. У нас все так же большие проблемы в позиционной атаке.
21 Наша команда активно начала второй тайм. Мог забивать Коваль, но он не переиграл голкипера.
Второй тайм начался!!!

Первый тайм

Минута Событие
Первый тайм завершился. Мы уступаем - 0:2. Очень слабая игра от Урагана в атаке. Откровенно говоря и венгры не демонстрируют яркой игры, но они своими шансами воспользовались.
20 Швед сфолил и это шестой фол для нашей команды. Дрот реализовал пенальти уверенно.
18 После удара Лонго вынужден был вступать в игру Левандивский. Наш голкипер сыграл уверенно.
17 Несколько ударов исполнили венгры, но без остроты для нас. Халадаш сейчас больше контролирует мяч.
16 Завертаный прострелил, но Михаил Грицина не успел к мячу. Украинцы добавили в активности в конце тайма.
15 Венгры шестой раз в матче нарушают правила и Ураган заработал право на пенальти, но Михаил Грицина переиграть голкипера не сумел. Но, арбитры дали возможность перебить пенальти. Увы, но и второй раз Михаил забить не смог.
14 Огромное количество ошибок сейчас допускают игроки обеих команд. Работы в голкиперов нету. Неожиданно слабо смотрится пока наша команда.
12 Игроки Урагана пока не похожы сами на себя. Игры в атаке у нас пока вообще никакой нету. Не можем связать два-три паса.
10 Опасный момент создали венгры, но Дрот с нескольких метров пробил мимо ворот. Острее играют пока наши соперники.
9 Венгры уверенно играют по счету. В лидеров Урагана пока ничего не получается. Увы, но у нас даже ударов в створ ворот пока нету.
7 Очень медленный темп в нашем матче. Кроме забитого мяча нечего и вспомнить.
6 Характер игры не меняется. Ураган контролирует мяч, но без остроты в атаке. Очень грамотно венгры играют в защите.
4 Пока у нас ничего не получается в атаке. Просто катаем мяч, но без моментов. Не хватает Урагану конструктива.
3 Очень неожиданно мы пропускаем. Левандивский не справился с ударом Да Соузы. Соперник забил первым же ударом в матче.
2 У нас пока без моментов в начале матча. Вратари в игру не вступали. Много борьбы и ошибок в простых ситуациях.
1 Ураган со старта матча владеет инициативой. Уже сейчас понятно, что украинцы будут играть первым номером.
Матч начался!!! Держим кулаки за нашу команду

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) Лига чемпионов по футзалу
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