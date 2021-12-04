Ураган завершил выступление в Элит-раунде Лиги чемпионов разгромным поражением от чемпиона Венгрии. Как это было
У "драконов" пока по одной победе и поражению
Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий
UA-Футбол внимательно следит за заключительным, третьим, матчем ивано-франковского "Урагана" в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. Соперником нашей команды станет венгерский "Халадаш", который проиграл две предыдущих игры и занимает последнее место в нашей подгруппе. Встреча состоится в субботу, 4 декабря, на лиссабонской арене "Pavilhão Fidelidade". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
"Ураган": Левандивский - Н. Грицина, Радевич, Фаренюк, Масевич.
Запасные: Колток, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицина. Абакшин.
"Халадаш": Джамесси - Лонго, Сипос, Резала, Де Соуза.
Запасные: Хомлок, Сольмаш, Хаймаши, Дрот, Давид, Геренчер, Вош, Бартха.
"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Халадаш" (Сомбатгей, Венгрия) 0:4
Голы: Да Соуза, 3, Дрот, 20(пен), Вош 25, Резала, 35
Второй тайм
|
Мы проиграли 0:4 и откровенно говоря украинцы сегодня игру провалили. У нас ничего не получалось в атаке и в защите также были проблемы. Соперник отыграл очень уверенно в обороне и свои моменты реализовал. Нужно поблагодарить Ураган за игру в ЛЧ. Верим в украинский футзал.
|40
|Матч завершился!!!
|38
|Снова момент был у Грицини, но опять мимо ворот. Реализация у нас сегодня хромает.
|37
|Михаил Грицина с нескольких метров не попал в створ ворот. Обязаны были сейчас забивать.
|37
|Команды доигрывают матч, но мы все-таки надеемся на мяч престижа от игроков Урагана.
|35
|Мы ошиблись в атаке и Резала забил в пустые ворота - 0:4
|34
|Реализовать большинство мы пока не можем. Неплохо пробивал Коваль, но без проблем с этим ударом справился голкипер.
|33
|Стоит отметить игру венгров в защите. Весь матч они не дают свободных зон нашим игрокам.
|31
|Ураган играет сейчас без голкипера. Оправданый шаг, ведь нам нечего терять.
|29
|Инициатива сейчас перейшла к игрокам Халадаша. Очень рваный темп во втором тайме.
|28
|Момент у венгров, но Сипос с нескольких метров не попал в створ.
|27
|Ураган сейчас полностью контролирует игру, но забить никак не можем. Начали играть острее, но голкипер венгерской команды поймал кураж.
|26
|Здорово пробивал Фаренюк, но переиграть голкипера он не смог.
|25
|Мы пропускаем третий мяч. Вош отдал, а Хаймаши переиграл Колтка. Отличная атака от венгров.
|25
|Опасно пробивал Дрот, но Колток перевел мяч на угловой. В игре Урагана пока позитивных изменений нету. Кроме момента на первых секундах тайма нечего вспомнить.
|24
|У нас замена вратаря. На площадке появился Роман Колток.
|23
|После активного старта от нашей команды венгры выровняли игру. У нас все так же большие проблемы в позиционной атаке.
|21
|Наша команда активно начала второй тайм. Мог забивать Коваль, но он не переиграл голкипера.
|Второй тайм начался!!!
Первый тайм
|Минута
|Событие
|Первый тайм завершился. Мы уступаем - 0:2. Очень слабая игра от Урагана в атаке. Откровенно говоря и венгры не демонстрируют яркой игры, но они своими шансами воспользовались.
|20
|Швед сфолил и это шестой фол для нашей команды. Дрот реализовал пенальти уверенно.
|18
|После удара Лонго вынужден был вступать в игру Левандивский. Наш голкипер сыграл уверенно.
|17
|Несколько ударов исполнили венгры, но без остроты для нас. Халадаш сейчас больше контролирует мяч.
|16
|Завертаный прострелил, но Михаил Грицина не успел к мячу. Украинцы добавили в активности в конце тайма.
|15
|Венгры шестой раз в матче нарушают правила и Ураган заработал право на пенальти, но Михаил Грицина переиграть голкипера не сумел. Но, арбитры дали возможность перебить пенальти. Увы, но и второй раз Михаил забить не смог.
|14
|Огромное количество ошибок сейчас допускают игроки обеих команд. Работы в голкиперов нету. Неожиданно слабо смотрится пока наша команда.
|12
|Игроки Урагана пока не похожы сами на себя. Игры в атаке у нас пока вообще никакой нету. Не можем связать два-три паса.
|10
|Опасный момент создали венгры, но Дрот с нескольких метров пробил мимо ворот. Острее играют пока наши соперники.
|9
|Венгры уверенно играют по счету. В лидеров Урагана пока ничего не получается. Увы, но у нас даже ударов в створ ворот пока нету.
|7
|Очень медленный темп в нашем матче. Кроме забитого мяча нечего и вспомнить.
|6
|Характер игры не меняется. Ураган контролирует мяч, но без остроты в атаке. Очень грамотно венгры играют в защите.
|4
|Пока у нас ничего не получается в атаке. Просто катаем мяч, но без моментов. Не хватает Урагану конструктива.
|3
|Очень неожиданно мы пропускаем. Левандивский не справился с ударом Да Соузы. Соперник забил первым же ударом в матче.
|2
|У нас пока без моментов в начале матча. Вратари в игру не вступали. Много борьбы и ошибок в простых ситуациях.
|1
|Ураган со старта матча владеет инициативой. Уже сейчас понятно, что украинцы будут играть первым номером.
|Матч начался!!! Держим кулаки за нашу команду
Популярное сейчас
- Лондонское дерби удалось на все 100%. АПЛ. Вест Хэм – Челси 3:2
- Главный талант Динамо прямо сейчас | Кто такой Самба Диалло?
- "Любая команда, только не Мариуполь. Хотел во взрослый футбол". Большое интервью Ефима Конопли
- Ураган одержал невероятную победу над вице-чемпионом Испании. Как это было
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО