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Футзал. Стартовала продажа билетов на матч звезд Экстра-лиги

Футзал
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Цена билетов - 70 гривен

Футзал. Стартовала продажа билетов на матч звезд Экстра-лиги

Новина українською

15 декабря 2021 года в Черкассах состоится Матч звезд украинской Экстра-лиги по футзалу между Востоком и Западом.

Начало матча в 19:00. Место проведения: дворец спорта "Будивельник".

Болельщики уже могут приобрести билеты на данное яркое футзальное событие.

Купить билеты можно по ссылке.

Цена билетов – 70 гривен.

Отметим, что вход на трибуны возможен только при наличии паспорта о полной вакцинации или наличии актуального ПЦР/антиген-теста.

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В статье: Экстра-лига
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