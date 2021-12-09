Футзал. Стартовала продажа билетов на матч звезд Экстра-лиги
Цена билетов - 70 гривен
15 декабря 2021 года в Черкассах состоится Матч звезд украинской Экстра-лиги по футзалу между Востоком и Западом.
Начало матча в 19:00. Место проведения: дворец спорта "Будивельник".
Болельщики уже могут приобрести билеты на данное яркое футзальное событие.
Купить билеты можно по ссылке.
Цена билетов – 70 гривен.
Отметим, что вход на трибуны возможен только при наличии паспорта о полной вакцинации или наличии актуального ПЦР/антиген-теста.
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