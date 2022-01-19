Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января
Нам есть, за кого сегодня болеть
Фото прес-служби АФУ
ФУТБОЛ
АПЛ
21:30 Лестер - Тоттенхэм
22:00 Брентфорд - МЮ
ФУТЗАЛ
Евро-2022
21:30 Нидерланды - Украина
ТЕННИС
Australian Open, пары*
Костюк/Ястремская - Гофф/Макнелли та
Кужмова/Звонарёва - Грачёва/Калинина та
*Не ранее 02:00. Точное время станет известно позже
ХОККЕЙ
УХЛ
18:30 Днепр - Сокол
Суперлига
18:45 Белый Барс - Мариуполь +
19:00 СК Сокол - Краматорск
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