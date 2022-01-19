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Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января

Футзал
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Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января

Фото прес-служби АФУ

UA-Футбол
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ФУТБОЛ
АПЛ
21:30 Лестер - Тоттенхэм Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января - изображение 1
22:00 Брентфорд - МЮ Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января - изображение 2

ФУТЗАЛ
Евро-2022
21:30 Нидерланды - Украина Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января - изображение 3

ТЕННИС
Australian Open, пары*
Костюк/Ястремская - Гофф/Макнелли Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января - изображение 4 та Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января - изображение 5
Кужмова/Звонарёва - Грачёва/Калинина Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января - изображение 4 та Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января - изображение 5
*Не ранее 02:00. Точное время станет известно позже

ХОККЕЙ
УХЛ
18:30 Днепр - Сокол Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января - изображение 8

Суперлига
18:45 Белый Барс - Мариуполь Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января - изображение 9+
19:00 СК Сокол - Краматорск Старт сборной на Евро по футзалу и украинок в парах на Aus Open. Что и где смотреть 19 января - изображение 9

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