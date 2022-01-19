Украина стартует на чемпионате Европы по футзалу матчем с хозяевами. Текстовая трансляция

В среду, 19-го января, сборная Украины по футзалу стартует на чемпионате Европы. Первым соперником нашей команды станет хозяин континентального первенства – команда Нидерландов. Матч пройдет в Амстердаме на арене «Ziggo Dome» и начнется в 21:30 по киевскому времени. Кроме Украины и Нидерландов в группу А попали сербы, а также португальцы. Подопечных Косенко в этом матче устроит только победа.

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Нидерланды: Кейк, Саадуни, Аттаиби, Буюзан, Мартинус.

Запасные: де Вит (в), Эль-Ганнути, Бузамбу, Моссауи, Сант-Юсте, Велсебур, ван ден Эйнден, Молькарай

Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Зварич, Корсун

Запасные: Савенко (в), Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Нидерланды - Украина 3:1

Голы: Зварич (1), Садуни (22), Таиби (24), Бузамбу (30)

Второй тайм

Время Событие 35 Наша команда играет с пятым полевым сейчас. 34 Лебедь с убойной позиции пробивал, но снова на месте голкипер Нидерландов. 34 Уже 4 нарушений правил у нидерландцев. Нужно играть ещё активнее и заставлять соперника фолить. 33 Больше контролируюм сейчас мяч, но дивидентов от этого нет. Соперник готов к такой игре Украины. 32 Здорово сегодня играют хозяева турнира, но стоит также отметить, что очень много мы позволяем своему сопернику. 31 Удар Шатурмы блокирует защитник. Хорошая атака сборной Украины. 30 Катастрофа.... Бузамбу оторвался от Журбы и пробил в верхний угол - 3:1 28 По прежнемо в атаке у подопечных Косевича ничего не получается. Очень медленно мы играем и соперники успевают перестраиваться. 27 Перехватили сейчас иннициативу украинцы и это не удивительно, ведь нам нужно забивать. 26 Моссауи за грубую игру поручает предупреждение. 26 Немного успокоились наши. Опасно пробивал Корсун, но вратарь соперников среагировал. 25 Провальное начало тайма для нашей команды. Очень много ошибаемся в простых ситуациях, а нидерландцы поймали кураж. Хозяева сейчас контролируют игру. 24 Пропускаем ещё один раз. Обрезались в центре поля и Таиби со второй попытки пробивает Ципуна. 22 Доигрались наши футзалисты.... После передачи голкипера ударом головой забил Садуни. 21 Хозяева контролируют мяч в начале второго тайма, но без продвижения вперед. Второй тайм начался!!!

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Первый тайм