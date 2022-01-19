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Украина стартует на чемпионате Европы по футзалу матчем с хозяевами. Текстовая трансляция

Футзал
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Подопечные Косенко стартуют на чемпионате Европы

Украина стартует на чемпионате Европы по футзалу матчем с хозяевами. Текстовая трансляция

Асоціація футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 19-го января, сборная Украины по футзалу стартует на чемпионате Европы. Первым соперником нашей команды станет хозяин континентального первенства – команда Нидерландов. Матч пройдет в Амстердаме на арене «Ziggo Dome» и начнется в 21:30 по киевскому времени. Кроме Украины и Нидерландов в группу А попали сербы, а также португальцы. Подопечных Косенко в этом матче устроит только победа.

Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Нидерланды: Кейк, Саадуни, Аттаиби, Буюзан, Мартинус.

Запасные: де Вит (в), Эль-Ганнути, Бузамбу, Моссауи, Сант-Юсте, Велсебур, ван ден Эйнден, Молькарай

Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Зварич, Корсун

Запасные: Савенко (в), Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Нидерланды - Украина 3:1

Голы: Зварич (1), Садуни (22), Таиби (24), Бузамбу (30)

Второй тайм

Время Событие
35 Наша команда играет с пятым полевым сейчас.
34 Лебедь с убойной позиции пробивал, но снова на месте голкипер Нидерландов.
34 Уже 4 нарушений правил у нидерландцев. Нужно играть ещё активнее и заставлять соперника фолить.
33 Больше контролируюм сейчас мяч, но дивидентов от этого нет. Соперник готов к такой игре Украины.
32 Здорово сегодня играют хозяева турнира, но стоит также отметить, что очень много мы позволяем своему сопернику.
31 Удар Шатурмы блокирует защитник. Хорошая атака сборной Украины.
30 Катастрофа.... Бузамбу оторвался от Журбы и пробил в верхний угол - 3:1
28 По прежнемо в атаке у подопечных Косевича ничего не получается. Очень медленно мы играем и соперники успевают перестраиваться.
27 Перехватили сейчас иннициативу украинцы и это не удивительно, ведь нам нужно забивать.
26 Моссауи за грубую игру поручает предупреждение.
26 Немного успокоились наши. Опасно пробивал Корсун, но вратарь соперников среагировал.
25 Провальное начало тайма для нашей команды. Очень много ошибаемся в простых ситуациях, а нидерландцы поймали кураж. Хозяева сейчас контролируют игру.
24 Пропускаем ещё один раз. Обрезались в центре поля и Таиби со второй попытки пробивает Ципуна.
22 Доигрались наши футзалисты.... После передачи голкипера ударом головой забил Садуни.
21 Хозяева контролируют мяч в начале второго тайма, но без продвижения вперед.
Второй тайм начался!!!

а

Первый тайм

Время Событие
Очень непростой первый тайм для нашей команды. Забили быстрый мяч, но потом под средину тайма хозяева нащупали свою игру и создали несколько опасных моментов. Только отличная игра Ципуна и фортуна помогла подопечным Костенко не пропустить. Нашим игрокам не хватает скорости и нестандартных действий в атаке.
Первый тайм завершился!!! Украина пока побеждает 1:0.
20 Неплохо мы выбегаем с защиты в атаку, но не хватает пока последней передачи.
19 Опасно пробивал Разуванов, но блестяще сыграл вратарь, который ногой парировал удар.
18 Под конец тайма игра немного успокоилась. Нашим удалось отодвинуть игру от собственных ворот.
16 Зварич выбежал в контратаку, но не попал в створ. Сейчас наша сборная играет вторым номером.
15

После быстрого забитого мяча можно было ожидать, что сейчас пойдет все как по маслу, но у нашей сборной есть проблемы с игрой в атаке. Очень много ошибаемся в простых ситуациях.

Нидерландцы снова создали опасный момент. Бузамбу пробил в штангу.
13 Очень непростая игра для нашей команды. Нидерландцы не собираются пасти задних. Аттаиби с нескольких метром пробил мимо ворот. Повезло нашей сборной.
11 Украинцы взяли мяч под собственный контроль. Пока что не хватает скорости, чтобы пройти защиту соперника.
10 Серый виходил в контратаку, но удар нашего игрока заблокировал защитник.
10 Темп матча снизился, соперники взяли паузу. Удалось украинцам отодвинуть игру от собственных ворот
9 Подопечные Косенко активно начали матч, но сейчас владеют иннициативой хозяева. Наш соперник больше контролирует мяч.
8 После передачи Шотурмы опасно пробивал Зварич, но голкипер на месте. Огрызнулись украинцы.
7 Нагнетают хозяева, возле ворот Ципуна очень тривожно. Наш вратарь парировал удар Аттаиби.
6 Нидерландцы контролируют мяч и создали первый момент. Опасно пробивал Аттаиби, но блестяще сыграл Ципун
5 У Ципуна работы пока нет. Очень много ошибаются в простых ситуациях нидерландцы. До такого высокого темпа матча хозяева не готовы.
3 После быстрого забитого мяча наши футзалисты не сбавили обороты, высоко прессингуем хозяев.
2 У хозяев не получается выход из защиты в атаку. Наша сборная играет очень организованно в обороне.
1 ГОООООООЛ!!! Уже на первой минуте мы забиваем. Михаил Зварич среагировал на отскок от защитника и пробил в угол.
Матч начался!!! Держим кулаки за нашу сборную.

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу
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