Украина стартует на чемпионате Европы по футзалу матчем с хозяевами. Текстовая трансляция
Подопечные Косенко стартуют на чемпионате Европы
Асоціація футзалу України
В среду, 19-го января, сборная Украины по футзалу стартует на чемпионате Европы. Первым соперником нашей команды станет хозяин континентального первенства – команда Нидерландов. Матч пройдет в Амстердаме на арене «Ziggo Dome» и начнется в 21:30 по киевскому времени. Кроме Украины и Нидерландов в группу А попали сербы, а также португальцы. Подопечных Косенко в этом матче устроит только победа.
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Нидерланды: Кейк, Саадуни, Аттаиби, Буюзан, Мартинус.
Запасные: де Вит (в), Эль-Ганнути, Бузамбу, Моссауи, Сант-Юсте, Велсебур, ван ден Эйнден, Молькарай
Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Зварич, Корсун
Запасные: Савенко (в), Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.
Нидерланды - Украина 3:1
Голы: Зварич (1), Садуни (22), Таиби (24), Бузамбу (30)
Второй тайм
|Время
|Событие
|35
|Наша команда играет с пятым полевым сейчас.
|34
|Лебедь с убойной позиции пробивал, но снова на месте голкипер Нидерландов.
|34
|Уже 4 нарушений правил у нидерландцев. Нужно играть ещё активнее и заставлять соперника фолить.
|33
|Больше контролируюм сейчас мяч, но дивидентов от этого нет. Соперник готов к такой игре Украины.
|32
|Здорово сегодня играют хозяева турнира, но стоит также отметить, что очень много мы позволяем своему сопернику.
|31
|Удар Шатурмы блокирует защитник. Хорошая атака сборной Украины.
|30
|Катастрофа.... Бузамбу оторвался от Журбы и пробил в верхний угол - 3:1
|28
|По прежнемо в атаке у подопечных Косевича ничего не получается. Очень медленно мы играем и соперники успевают перестраиваться.
|27
|Перехватили сейчас иннициативу украинцы и это не удивительно, ведь нам нужно забивать.
|26
|Моссауи за грубую игру поручает предупреждение.
|26
|Немного успокоились наши. Опасно пробивал Корсун, но вратарь соперников среагировал.
|25
|Провальное начало тайма для нашей команды. Очень много ошибаемся в простых ситуациях, а нидерландцы поймали кураж. Хозяева сейчас контролируют игру.
|24
|Пропускаем ещё один раз. Обрезались в центре поля и Таиби со второй попытки пробивает Ципуна.
|22
|Доигрались наши футзалисты.... После передачи голкипера ударом головой забил Садуни.
|21
|Хозяева контролируют мяч в начале второго тайма, но без продвижения вперед.
|Второй тайм начался!!!
а
Первый тайм
|Время
|Событие
|Очень непростой первый тайм для нашей команды. Забили быстрый мяч, но потом под средину тайма хозяева нащупали свою игру и создали несколько опасных моментов. Только отличная игра Ципуна и фортуна помогла подопечным Костенко не пропустить. Нашим игрокам не хватает скорости и нестандартных действий в атаке.
|Первый тайм завершился!!! Украина пока побеждает 1:0.
|20
|Неплохо мы выбегаем с защиты в атаку, но не хватает пока последней передачи.
|19
|Опасно пробивал Разуванов, но блестяще сыграл вратарь, который ногой парировал удар.
|18
|Под конец тайма игра немного успокоилась. Нашим удалось отодвинуть игру от собственных ворот.
|16
|Зварич выбежал в контратаку, но не попал в створ. Сейчас наша сборная играет вторым номером.
|15
|
После быстрого забитого мяча можно было ожидать, что сейчас пойдет все как по маслу, но у нашей сборной есть проблемы с игрой в атаке. Очень много ошибаемся в простых ситуациях.
Нидерландцы снова создали опасный момент. Бузамбу пробил в штангу.
|13
|Очень непростая игра для нашей команды. Нидерландцы не собираются пасти задних. Аттаиби с нескольких метром пробил мимо ворот. Повезло нашей сборной.
|11
|Украинцы взяли мяч под собственный контроль. Пока что не хватает скорости, чтобы пройти защиту соперника.
|10
|Серый виходил в контратаку, но удар нашего игрока заблокировал защитник.
|10
|Темп матча снизился, соперники взяли паузу. Удалось украинцам отодвинуть игру от собственных ворот
|9
|Подопечные Косенко активно начали матч, но сейчас владеют иннициативой хозяева. Наш соперник больше контролирует мяч.
|8
|После передачи Шотурмы опасно пробивал Зварич, но голкипер на месте. Огрызнулись украинцы.
|7
|Нагнетают хозяева, возле ворот Ципуна очень тривожно. Наш вратарь парировал удар Аттаиби.
|6
|Нидерландцы контролируют мяч и создали первый момент. Опасно пробивал Аттаиби, но блестяще сыграл Ципун
|5
|У Ципуна работы пока нет. Очень много ошибаются в простых ситуациях нидерландцы. До такого высокого темпа матча хозяева не готовы.
|3
|После быстрого забитого мяча наши футзалисты не сбавили обороты, высоко прессингуем хозяев.
|2
|У хозяев не получается выход из защиты в атаку. Наша сборная играет очень организованно в обороне.
|1
|ГОООООООЛ!!! Уже на первой минуте мы забиваем. Михаил Зварич среагировал на отскок от защитника и пробил в угол.
|Матч начался!!! Держим кулаки за нашу сборную.
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