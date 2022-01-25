Перед последним туром. Что нужно Украине, чтобы выйти в плей-офф Евро по футзалу

В пятницу, 28 января, сборная Украины по футзалу проведет важный поединок против Португалии, по итогам которого будут определены два участника плей-офф Евро-2022 от группы А.

В финальном турнире чемпионата Европы-2022 подопечные Александра Косенко уступили Нидерландам (2:3) и разгромили Сербию (6:1). Заключительный матч группового этапа украинская команда проведет против Португалии. Есть вероятность, что сине-желтые наберут равное количество очков с соперниками.

На данный момент Украина имеет 3 очка и занимает в группе A третье место, португальцы - первое. Украинцы лишь по дополнительным показателям уступают нидерландцам. У Сербии нет ни одного балла.

В таком случае согласно регламенту Евро-2022 распределение мест в группе происходит по следующим критериям:

очки, полученные в очных матчах между командами;

разница забитых и пропущенных мячей в очных матчах между командами;

мячи, забитые в очных матчах между командами;

если более чем две команды имеют равный результат и после применения всех вышеприведенных критериев очных матчей их положение все еще остается равным, то для этих команд применяются дальнейшие критерии;

разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы;

мячи, забитые во всех матчах группы;

серия пенальти, если только две команды имеют одинаковое количество очков, и они встретились в последнем туре группы и имеют равные показатели после применения всех вышеуказанных критериев (не применяется, если более двух команд имеют одинаковое количество очков или если их позиции не являются релевантными для квалификации к следующему этапу);

дисциплинарные очки (красная карточка - 3 очка, желтая карточка - 1 очко, удаление за две желтые карточки в одном матче - 3 очка);

рейтинг УЕФА по коэффициентам для жеребьевки финального турнира.

Учитывая тот факт, что при равном количестве очков у нескольких участников будут в первую очередь принимать во внимание показатели в личных встречах, сборной Украины может гарантировать выход в четвертьфинал только победа с любым счетом над действующим чемпионом мира и Европы — командой Португалии.

Тогда даже успех Нидерландов в поединке с Сербией ниже второго места сине-желтых не опустит, потому что в закрутке трех лидеров (Португалия, Украина, Нидерланды) у них будет разница мячей "0" или "+" при том, что у хозяев она сейчас составляет "-2".

А вот в случае, не дай Бог, поражение нашей команды в матче с Португалией нужно, чтобы Нидерланды обязательно проиграли Сербии (но не более чем восемь мячей). Тогда в закрутке других трех команд (Украина, Нидерланды, Сербия) подопечные Александра Косенко с тремя очками финишируют вторыми в группе.

В случае двух мирных соглашений в последнем туре Нидерланды будут иметь преимущество над Украиной благодаря победе в личной встрече. То есть при нашей ничьей тоже нужно поражение хозяев.