  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Перед последним туром. Что нужно Украине, чтобы выйти в плей-офф Евро по футзалу
В тренде

Перед последним туром. Что нужно Украине, чтобы выйти в плей-офф Евро по футзалу

Футзал
(1 голосов)

Все возможные варианты

Перед последним туром. Что нужно Украине, чтобы выйти в плей-офф Евро по футзалу

Фото: uefa.com

Новина українською

В пятницу, 28 января, сборная Украины по футзалу проведет важный поединок против Португалии, по итогам которого будут определены два участника плей-офф Евро-2022 от группы А.

В финальном турнире чемпионата Европы-2022 подопечные Александра Косенко уступили Нидерландам (2:3) и разгромили Сербию (6:1). Заключительный матч группового этапа украинская команда проведет против Португалии. Есть вероятность, что сине-желтые наберут равное количество очков с соперниками.

На данный момент Украина имеет 3 очка и занимает в группе A третье место, португальцы - первое. Украинцы лишь по дополнительным показателям уступают нидерландцам. У Сербии нет ни одного балла.

В таком случае согласно регламенту Евро-2022 распределение мест в группе происходит по следующим критериям:

  • очки, полученные в очных матчах между командами;
  • разница забитых и пропущенных мячей в очных матчах между командами;
  • мячи, забитые в очных матчах между командами;
  • если более чем две команды имеют равный результат и после применения всех вышеприведенных критериев очных матчей их положение все еще остается равным, то для этих команд применяются дальнейшие критерии;
  • разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группы;
  • мячи, забитые во всех матчах группы;
  • серия пенальти, если только две команды имеют одинаковое количество очков, и они встретились в последнем туре группы и имеют равные показатели после применения всех вышеуказанных критериев (не применяется, если более двух команд имеют одинаковое количество очков или если их позиции не являются релевантными для квалификации к следующему этапу);
  • дисциплинарные очки (красная карточка - 3 очка, желтая карточка - 1 очко, удаление за две желтые карточки в одном матче - 3 очка);
  • рейтинг УЕФА по коэффициентам для жеребьевки финального турнира.

Учитывая тот факт, что при равном количестве очков у нескольких участников будут в первую очередь принимать во внимание показатели в личных встречах, сборной Украины может гарантировать выход в четвертьфинал только победа с любым счетом над действующим чемпионом мира и Европы — командой Португалии.

Тогда даже успех Нидерландов в поединке с Сербией ниже второго места сине-желтых не опустит, потому что в закрутке трех лидеров (Португалия, Украина, Нидерланды) у них будет разница мячей "0" или "+" при том, что у хозяев она сейчас составляет "-2".

А вот в случае, не дай Бог, поражение нашей команды в матче с Португалией нужно, чтобы Нидерланды обязательно проиграли Сербии (но не более чем восемь мячей). Тогда в закрутке других трех команд (Украина, Нидерланды, Сербия) подопечные Александра Косенко с тремя очками финишируют вторыми в группе.

В случае двух мирных соглашений в последнем туре Нидерланды будут иметь преимущество над Украиной благодаря победе в личной встрече. То есть при нашей ничьей тоже нужно поражение хозяев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djibouti (Djibouti)
25.01.2022 в 15:37
А было просто достаточно обыграть Нидерланды и уже бы были в следующем раунде
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...