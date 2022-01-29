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Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2022

Футзал
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Поединки пройдут 31-го января и 1-го февраля

Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера украинская национальная сборная по футзалу узнала своего оппонента по 1/4 финала. А сегодня состоялась жеребьевка остальных пар четвертьфиналов.

Четвертьфиналы

31 января:

  • ЧФ1: Казахстан - Украина (Амстердам)
  • ЧФ2: Португалия - Финляндия (Амстердам)

1 февраля:

  • ЧФ3: Россия - Грузия (Амстердам)
  • ЧФ4: Испания - Словакия (Амстердам)
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В статье: Украина Испания Португалия Словакия Грузия Казахстан Россия Финляндия сборная Украины по футзалу
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Источник:
UEFA

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