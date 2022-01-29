Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2022
Поединки пройдут 31-го января и 1-го февраля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера украинская национальная сборная по футзалу узнала своего оппонента по 1/4 финала. А сегодня состоялась жеребьевка остальных пар четвертьфиналов.
Четвертьфиналы
31 января:
- ЧФ1: Казахстан - Украина (Амстердам)
- ЧФ2: Португалия - Финляндия (Амстердам)
1 февраля:
- ЧФ3: Россия - Грузия (Амстердам)
- ЧФ4: Испания - Словакия (Амстердам)
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Источник:UEFA
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