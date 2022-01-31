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Украина обыгрывает Казахстан и выходит в полуфинал чемпионата Европы по футзалу. Как это было

Футзал
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(5 голосов)

Подопечные Косенко попытаются войти в историю

Украина обыгрывает Казахстан и выходит в полуфинал чемпионата Европы по футзалу. Как это было

Асоціація футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 31 января, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором будут играть национальные сборные Казахстана и Украины. Игра пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на площадке "Зигго Дам". Матч начнется в 21:00. Подопечные Косенко выйшли в четвертьфинал с двумя поражениями в активе. Украинцы проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), но разгромили Сербию (6:1). Наш сегодняшний соперник на групповом этапе играл очень результативно – 4:4 со Словенией, победы над Финляндией (6:2) и Италией (4:1). В случаи победы сборная Украины впервые в истории преодалеет стадию 1/4 финала на Евро.

Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Казахстан: Игита, Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов

Запасные: Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков.

Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Зварич, Корсун

Запасные: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.

Казахстан - Украина 3:5

Голы: Шотурма (15, пен), Корсун, 25, Зварич (30), Дуглас (34), Оразов (38, 40), Разуванов (39), Лебедь (39)

Второй тайм

Время Событие
40 Матч завершился!!!! Украина победила - 5:3. Наша сборная впервые за 17 лет выходит в полуфинал ЧЕ.
40 Упустили мы Оразова и он забил второй свой мяч.
39 В следующей атаке Лебедь забивает в пустые ворота!!!! Отлично
39 ГОЛЛЛЛЛЛЛЛ. Разуванов забивает в пустые ворота.
38 Увы, мы снова пропускаем. В нескольких метров забил Оразов.
37 Зажали нас возле ворот. Очень нервная концовка игры.
35 Казахи играют с пятым полевым. Очень внимательно необходимо играть нашим ребятам.
34 Дуглас пробивает в девятку и с этим ударом Ципун ничего не смог сделать.
34 Ничего не получается у наших соперников, но не стоит расслабляться.
32 Здорово играем в защите. Приятно смотреть на эту сборную.
31 Абакшин в пустые ворота не смог забить. Даниил попал в штангу. Разрываем сейчас соперника.
30 Ошиблись соперники и Зварич дальним ударом забил в пустые ворота!!! Розгром.
29 Прижали казахи нас возле ворот, но подопечные Косенко держатся.
28 Казахи сейчас контролируют мяч. После удара Турсагулова довелось вступать в игру Ципуну.
26 С реализацией у нашей сборной пока что нету проблем и это не может не радовать.
25 Вот это да!!!! Зварич отдал, а Корсун вторым касанием переиграл Игиту.
25 С контригрой у нас в начале второго тайма проблемы. Нужно обязательно активнее играть в атаке, иначе будут большие проблемы.
24 Снова опасно пробивал Игита, но Ципун перевёл мяч на угловой. У Казахстана уже три нарушения правил.
23 Два раза Лебедь заблокировал удар Оразова. Отлично сыграл наш футзалист. Казахи высоко прессингуют.
22 Очень непростое начало тайма для сборной Украины. Соперник взвинчивает темп.
21 Опасно пробивал Акбаликов, но блестяще сыграл Ципун.
21 Уже на первой секунде тайма Акбаликов сбивает Корсуна. Казахи настроены решительно.
Второй тайм начался!

Первый тайм

Время Событие
В целом равная игра в первом тайме. Очень здорово подопечные Косенко играли в защите, не давая сопернику свободных зон. Свою возможность мы реализовали и вышли вперед. Однако можно не сомневаться, что вторая половина встречи будет очень сложной.
Первый тайм завершился. Мы побеждаем 1:0
20 Дуглас пробивал в одно касание, но попал в штангу. Обменялись моментами команды.
19 Чернявский обыграл двух защитников, но пробил в штангу.
18 Дуглас с выгодной позиции пробил выше ворот. Мало что получается у нашего соперника и в этом заслуга украинцев.
17 Позле забитого мяча подопечные Косенко начали играть активнее. Кзахи пока не могут прийти в себя.
16 Очень важный мяч мы забили по такой игре. Активный прессинг от Корсуна принёс свои плоды.
15 Пенальти! Валиуллин завалил Корсуна. Шотурма переиграл Игиту!!!
15 Близится к завершению первый тайм, а команды всего лишь три раза пробили в створ ворот. Очень аккуратно играют соперники.
14 Украинцы сейчас больше начали контролировать мяч, но пока опасных моментов создать не можем.
12 Несколько раз пробивал Лебедь, но мяч в створ ворот не летит. Рваный темп в нашем матче.
11 Опасно пробивал Ципун Игита, но отразил удар голкипера сборной Казахстана.
11 Уже 4 нарушения правил у сборной Украины. Нужно играть аккуратнее нашим футзалистам.
10 В первой половине тайма с конструктивом у нашей сборной проблемы.
9 Очень опасно было возле наших ворот. Мяч после удара Турсагулова попал в штангу. Первый опасный момент в матче.
8 У подопечных Косенко пока всего четыре удара. Голевых моментов у нас не было. Очень аккуратная игра.
7 Украинцы грамотно играют в защите, не даём соперникам свободных зон.
6 Команды обменялись ударами, но Кнауб и Чернявский в створ не попали.
5 Вратарь сборной Казахстана активно подключается в атаку, но словить на этом соперников у нас пока не получается.
4 По первым минутам заметно, что казахи будут сегодня играть первым номером. С выходом из защиты в атаку у нашей команды пока что проблемы.
2 Команды не рискуют, голкиперы пока что остаются без работы.
1 Казахи активно начали игру, но пока что без ударов по воротам. У наших мяч не держится
Матч начался! Болеем за нашу сборную.

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу
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Комментарии (20)
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2.dc (Николаев)
31.01.2022 в 23:34
Все хорошо, что хорошо кончается. Молодцы!
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+1
0
friday13 (Львів)
31.01.2022 в 22:50
бразильці роблять різницю. без них казахи десь на рівні України. не часто дивлюся футзал, чому казахи з шістьма польовими атакували постійно? це самовпевненість, чи тенденції в світі такі? валідол - сьогодні. в п'ятницю - матч року
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+3
0
SAlex76 (Суми)
31.01.2022 в 23:08
Поправлю: не шестой, а пятый полевой ))Нужно было отыгрываться, вот и разыгрывали лишнего полевого. И, кстати, почти получилось.
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+1
0
friday13 (Львів)
31.01.2022 в 23:49
а в першому таймі? коли ігіта в центральному колі пасувався?
+1
0
Prach13 (Дрогобич)
01.02.2022 в 11:07
Ти не часто дивешся але висновки такі що без бразильців вони на нашому рівні?це як?комплекс?ми іх обіграли з бразильцями!і не пиши про статистику тому що казаи програвали і піключали 5 в атаку,як що ти цього не розумієш то краще не пиши.
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0
0
Morphyk7 (Черновцы)
31.01.2022 в 22:45
Молодцы, но в пустые ворота нужно попадать чаще
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+3
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
31.01.2022 в 22:42
Всіх з ПЕРЕМОГОЮ!!! Дуже крутий і напружений матч!!! Витримали!!! Молодці!!! При 0-3 треба було забивати в порожні ворота, може без таких нервів обійшлось би, але вже... Головне виграли!!! Тепер якщо не браття грузини накатають москалів, то ми це зробимо з радістю!!! За все їм відімстимо!!!
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+2
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
31.01.2022 в 22:41
КРАСЕНІ!!!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.01.2022 в 22:41
полуфинал с рашкой...
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0
0
Просто любитель (Днепр)
31.01.2022 в 22:58
Я читал что мы на Португалию вышли
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0
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.02.2022 в 10:46
Не тупи))) до финала еще 2 полуфинала
0
0
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djeff2015 (Запорожье)
31.01.2022 в 22:40
СУПЕР МАТЧ !!!!! После первого мяча появилась уверенность, что Победим). Не ошибся) МОЛОДЦЫ РЕБЯТА !!!! Чувствовался Настрой и Уверенность в своих Силах) Бог был с Нами !!! УКРАИНА ВПЕРЕД!!!!
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+3
0
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С.Карпович. (Ланівці)
31.01.2022 в 22:39
СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!!!!!!!!
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+7
0
royalstas (Вінниця)
31.01.2022 в 22:38
Молодці!
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.01.2022 в 22:36
есть!
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.01.2022 в 22:34
5
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+2
0
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okolegko (Київ)
31.01.2022 в 21:46
Онлайн-трансляція на уа-першому. Як на мене, футзал набагато цікавіший за так званий "Великий футбол". Але світом правлять гроші, а не доцільність, тому... вболіваємо за наших
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+4
-2
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.02.2022 в 10:48
Бред пишешь, здесь 80% в миньке не разбираются
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0
0
Лекарь (село Дарница)
31.01.2022 в 21:29
А на главной почему не видно он-лайн трансляцию?
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 20:11
Игуита
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0
-2


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