Украина обыгрывает Казахстан и выходит в полуфинал чемпионата Европы по футзалу. Как это было
Подопечные Косенко попытаются войти в историю
Асоціація футзалу України
В понедельник, 31 января, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором будут играть национальные сборные Казахстана и Украины. Игра пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на площадке "Зигго Дам". Матч начнется в 21:00. Подопечные Косенко выйшли в четвертьфинал с двумя поражениями в активе. Украинцы проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), но разгромили Сербию (6:1). Наш сегодняшний соперник на групповом этапе играл очень результативно – 4:4 со Словенией, победы над Финляндией (6:2) и Италией (4:1). В случаи победы сборная Украины впервые в истории преодалеет стадию 1/4 финала на Евро.
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Казахстан: Игита, Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов
Запасные: Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков.
Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Зварич, Корсун
Запасные: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.
Казахстан - Украина 3:5
Голы: Шотурма (15, пен), Корсун, 25, Зварич (30), Дуглас (34), Оразов (38, 40), Разуванов (39), Лебедь (39)
Второй тайм
|Время
|Событие
|40
|Матч завершился!!!! Украина победила - 5:3. Наша сборная впервые за 17 лет выходит в полуфинал ЧЕ.
|40
|Упустили мы Оразова и он забил второй свой мяч.
|39
|В следующей атаке Лебедь забивает в пустые ворота!!!! Отлично
|39
|ГОЛЛЛЛЛЛЛЛ. Разуванов забивает в пустые ворота.
|38
|Увы, мы снова пропускаем. В нескольких метров забил Оразов.
|37
|Зажали нас возле ворот. Очень нервная концовка игры.
|35
|Казахи играют с пятым полевым. Очень внимательно необходимо играть нашим ребятам.
|34
|Дуглас пробивает в девятку и с этим ударом Ципун ничего не смог сделать.
|34
|Ничего не получается у наших соперников, но не стоит расслабляться.
|32
|Здорово играем в защите. Приятно смотреть на эту сборную.
|31
|Абакшин в пустые ворота не смог забить. Даниил попал в штангу. Разрываем сейчас соперника.
|30
|Ошиблись соперники и Зварич дальним ударом забил в пустые ворота!!! Розгром.
|29
|Прижали казахи нас возле ворот, но подопечные Косенко держатся.
|28
|Казахи сейчас контролируют мяч. После удара Турсагулова довелось вступать в игру Ципуну.
|26
|С реализацией у нашей сборной пока что нету проблем и это не может не радовать.
|25
|Вот это да!!!! Зварич отдал, а Корсун вторым касанием переиграл Игиту.
|25
|С контригрой у нас в начале второго тайма проблемы. Нужно обязательно активнее играть в атаке, иначе будут большие проблемы.
|24
|Снова опасно пробивал Игита, но Ципун перевёл мяч на угловой. У Казахстана уже три нарушения правил.
|23
|Два раза Лебедь заблокировал удар Оразова. Отлично сыграл наш футзалист. Казахи высоко прессингуют.
|22
|Очень непростое начало тайма для сборной Украины. Соперник взвинчивает темп.
|21
|Опасно пробивал Акбаликов, но блестяще сыграл Ципун.
|21
|Уже на первой секунде тайма Акбаликов сбивает Корсуна. Казахи настроены решительно.
|Второй тайм начался!
Первый тайм
|Время
|Событие
|В целом равная игра в первом тайме. Очень здорово подопечные Косенко играли в защите, не давая сопернику свободных зон. Свою возможность мы реализовали и вышли вперед. Однако можно не сомневаться, что вторая половина встречи будет очень сложной.
|Первый тайм завершился. Мы побеждаем 1:0
|20
|Дуглас пробивал в одно касание, но попал в штангу. Обменялись моментами команды.
|19
|Чернявский обыграл двух защитников, но пробил в штангу.
|18
|Дуглас с выгодной позиции пробил выше ворот. Мало что получается у нашего соперника и в этом заслуга украинцев.
|17
|Позле забитого мяча подопечные Косенко начали играть активнее. Кзахи пока не могут прийти в себя.
|16
|Очень важный мяч мы забили по такой игре. Активный прессинг от Корсуна принёс свои плоды.
|15
|Пенальти! Валиуллин завалил Корсуна. Шотурма переиграл Игиту!!!
|15
|Близится к завершению первый тайм, а команды всего лишь три раза пробили в створ ворот. Очень аккуратно играют соперники.
|14
|Украинцы сейчас больше начали контролировать мяч, но пока опасных моментов создать не можем.
|12
|Несколько раз пробивал Лебедь, но мяч в створ ворот не летит. Рваный темп в нашем матче.
|11
|Опасно пробивал Ципун Игита, но отразил удар голкипера сборной Казахстана.
|11
|Уже 4 нарушения правил у сборной Украины. Нужно играть аккуратнее нашим футзалистам.
|10
|В первой половине тайма с конструктивом у нашей сборной проблемы.
|9
|Очень опасно было возле наших ворот. Мяч после удара Турсагулова попал в штангу. Первый опасный момент в матче.
|8
|У подопечных Косенко пока всего четыре удара. Голевых моментов у нас не было. Очень аккуратная игра.
|7
|Украинцы грамотно играют в защите, не даём соперникам свободных зон.
|6
|Команды обменялись ударами, но Кнауб и Чернявский в створ не попали.
|5
|Вратарь сборной Казахстана активно подключается в атаку, но словить на этом соперников у нас пока не получается.
|4
|По первым минутам заметно, что казахи будут сегодня играть первым номером. С выходом из защиты в атаку у нашей команды пока что проблемы.
|2
|Команды не рискуют, голкиперы пока что остаются без работы.
|1
|Казахи активно начали игру, но пока что без ударов по воротам. У наших мяч не держится
|Матч начался! Болеем за нашу сборную.
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