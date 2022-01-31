Украина обыгрывает Казахстан и выходит в полуфинал чемпионата Европы по футзалу. Как это было

В понедельник, 31 января, состоится поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором будут играть национальные сборные Казахстана и Украины. Игра пройдет в Амстердаме (Нидерланды) на площадке "Зигго Дам". Матч начнется в 21:00. Подопечные Косенко выйшли в четвертьфинал с двумя поражениями в активе. Украинцы проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), но разгромили Сербию (6:1). Наш сегодняшний соперник на групповом этапе играл очень результативно – 4:4 со Словенией, победы над Финляндией (6:2) и Италией (4:1). В случаи победы сборная Украины впервые в истории преодалеет стадию 1/4 финала на Евро.

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Казахстан: Игита, Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов

Запасные: Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков.

Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Зварич, Корсун

Запасные: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.

Казахстан - Украина 3:5

Голы: Шотурма (15, пен), Корсун, 25, Зварич (30), Дуглас (34), Оразов (38, 40), Разуванов (39), Лебедь (39)

Второй тайм

Время Событие 40 Матч завершился!!!! Украина победила - 5:3. Наша сборная впервые за 17 лет выходит в полуфинал ЧЕ. 40 Упустили мы Оразова и он забил второй свой мяч. 39 В следующей атаке Лебедь забивает в пустые ворота!!!! Отлично 39 ГОЛЛЛЛЛЛЛЛ. Разуванов забивает в пустые ворота. 38 Увы, мы снова пропускаем. В нескольких метров забил Оразов. 37 Зажали нас возле ворот. Очень нервная концовка игры. 35 Казахи играют с пятым полевым. Очень внимательно необходимо играть нашим ребятам. 34 Дуглас пробивает в девятку и с этим ударом Ципун ничего не смог сделать. 34 Ничего не получается у наших соперников, но не стоит расслабляться. 32 Здорово играем в защите. Приятно смотреть на эту сборную. 31 Абакшин в пустые ворота не смог забить. Даниил попал в штангу. Разрываем сейчас соперника. 30 Ошиблись соперники и Зварич дальним ударом забил в пустые ворота!!! Розгром. 29 Прижали казахи нас возле ворот, но подопечные Косенко держатся. 28 Казахи сейчас контролируют мяч. После удара Турсагулова довелось вступать в игру Ципуну. 26 С реализацией у нашей сборной пока что нету проблем и это не может не радовать. 25 Вот это да!!!! Зварич отдал, а Корсун вторым касанием переиграл Игиту. 25 С контригрой у нас в начале второго тайма проблемы. Нужно обязательно активнее играть в атаке, иначе будут большие проблемы. 24 Снова опасно пробивал Игита, но Ципун перевёл мяч на угловой. У Казахстана уже три нарушения правил. 23 Два раза Лебедь заблокировал удар Оразова. Отлично сыграл наш футзалист. Казахи высоко прессингуют. 22 Очень непростое начало тайма для сборной Украины. Соперник взвинчивает темп. 21 Опасно пробивал Акбаликов, но блестяще сыграл Ципун. 21 Уже на первой секунде тайма Акбаликов сбивает Корсуна. Казахи настроены решительно. Второй тайм начался!

Первый тайм