Сербия – Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧМ по футзалу
Сербия – Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.10.2023 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото прес-служби АФУ
В пятницу, 6 сентября, сборная Украины по футзалу сыграет свой третий матч в рамках отбора на ЧМ-2024.
Подопечные Александра Косенко в болгарской Варне сыграют с сборной Сербии.
Ранее сборная Украины уступила в номинально домашнем матче Польши - 2:3, а до этого в Русдале разгромила Бельгию - 10:2 и сейчас делит2-3 места в группе с поляками.
Отмтеим, что пять победителей групп выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда.
Матч 3-го тура Сербия – Украина состоится 6 октября в городе Вране и начнется в 19:00.
На ТВ матч будет доступен на канале Мегого Футбол-1. На YouTube поединок покажет канал MEGOGO SPORT.
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