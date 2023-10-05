Сербия – Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧМ по футзалу

В пятницу, 6 сентября, сборная Украины по футзалу сыграет свой третий матч в рамках отбора на ЧМ-2024.

Подопечные Александра Косенко в болгарской Варне сыграют с сборной Сербии.

Ранее сборная Украины уступила в номинально домашнем матче Польши - 2:3, а до этого в Русдале разгромила Бельгию - 10:2 и сейчас делит2-3 места в группе с поляками.

Отмтеим, что пять победителей групп выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда.

Матч 3-го тура Сербия – Украина состоится 6 октября в городе Вране и начнется в 19:00.

На ТВ матч будет доступен на канале Мегого Футбол-1. На YouTube поединок покажет канал MEGOGO SPORT.