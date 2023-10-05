Сербия – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
Сербия – Украина: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.10.2023 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціафія футзалу України
Подопечные Александра Косенко сыграют свой третий матч в рамках отбора на ЧМ-2024. Матч 3-го тура Сербия – Украина состоится 6 октября в городе Вране и начнется в 19:00.
Сербия – Украина
Квалификация на Чемпионат Мира. Третий тур
06.10. 2023. 19:00
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Сборная Сербии по футзалу
Балканцы старт в элитном раунде отборе на чемпионат мира 2024 года безусловно могут занести себе в актив. Сербия обыграла Польшу и сыграла вничью с Бельгией. Таким образом, имея четыре очка эта сборная возглавляет группу, но вся основная борьба еще впереди. Отметим, что Сербия всего дважды в своей истории играла на ЧМ (1/8 финала в 2012 и 2021). Лидером этой сборной является 26-летний Йован Лазаревич, отличившийся дублем в противостоянии с Бельгией. Также стоит отметить 29-летнего Страхинью Петрова, за два тура забившего два гола. За пять последних матчей Сербия дважды выиграла, дважды сыграла вничью и только однажды проиграла. Уступила команде Франции - 0:2.
Сборная Украины по футзалу
Сборная Украины уступила в номинально домашнем матче Польши - 2:3, а до этого в Русдале разгромила Бельгию - 10:2. К сожалению, в противостоянии с поляками подопечных Косенко подвела реализацию. К тому же, "сине-желтые" невнимательно сыграли в защите и потеряли очень важные зачетные пункты, опустившие Украину на третье место в группе. Наиболее результативными за два тура в составе нашей сборной являются Педяш и Абакшин - по три гола.
Тренерский штаб вызвал для подготовки к двум матчам с Сербией 15 игроков. Единственное изменение по сравнению с прошлым сбором – вместо травмированного Игоря Чернявского заявлен Ярослав Лебедь. Напомним, сборная Украины последний раз играла в финальной части чемпионата мира по футзалу в 2016 году, когда вылетела из турнира в 1/8 финала. Наилучший результат команды на этом уровне – четвертое место в 1996 году. Для выхода в финальную часть ЧМ-2024 по футзалу Украине нужно войти в топ-2 своей группы. Первое место гарантирует квалификацию на турнир, а второе – плей-офф за две путевки между четырьмя лучшими командами на вторых местах.
История противостояний
Балканцы являются неудобным соперником нашей сборной. В элитном раунде отбора на последний чемпионат мира соперники оказались в одной группе и сербы победили нашу команду со счетом 5:2. На Евро-2016 "сине-желтые" встретились с "орлами" в 1/4 финала. Сербы одержали победу со счетом 2:1. Обыграла балканская команда украинцев и в групповом раунде Евро-2007. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Сербии. Однако уже на ЧЕ-2022 наши ребята не оставили своим соперникам шансов - 6:1.
Прогноз на матч Сербия – Украина
Безусловно, подопечных Александра Косенко ожидает очень непростой матч. Ни о какой недооценке соперника даже не может быть речи, ведь все знают неуступчивость сборной Сербии. Наших ребят устроит только победа и за счет командной игры "сине-желтые" имеют все шансы добиться желаемого результата. У Украины есть игроки, которые могут решать судьбы противостояния. Прогноз - победа Украины.
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