Польша – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных

Решающий матч элит-раунда в отборе к ЧМ-2024 по футзалу. Подопечных Александра Косенко устроит только победа, которая позволит напрямую квалифицироваться на мировое первенство. Матч футзальных сборных Польши и Украины состоится в среду, 20 декабря, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO.

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Польша – Украина

Квалификация на Чемпионат Мира. Шестой тур

20. 12. 2023. 19:30. Лодзь

Трансляция - Мегого Футбол-1