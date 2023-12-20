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Польша – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных

Футзал

Польша - Украина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.12.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Польша – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных

Фото: Асоціафія футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Решающий матч элит-раунда в отборе к ЧМ-2024 по футзалу. Подопечных Александра Косенко устроит только победа, которая позволит напрямую квалифицироваться на мировое первенство. Матч футзальных сборных Польши и Украины состоится в среду, 20 декабря, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO.

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Польша – Украина

Квалификация на Чемпионат Мира. Шестой тур

20. 12. 2023. 19:30. Лодзь

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