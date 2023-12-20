Польша – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных
Польша - Украина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.12.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Асоціафія футзалу України
Решающий матч элит-раунда в отборе к ЧМ-2024 по футзалу. Подопечных Александра Косенко устроит только победа, которая позволит напрямую квалифицироваться на мировое первенство. Матч футзальных сборных Польши и Украины состоится в среду, 20 декабря, в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Польша – Украина
Квалификация на Чемпионат Мира. Шестой тур
20. 12. 2023. 19:30. Лодзь
Трансляция - Мегого Футбол-1
Трансляція футзального матчу Польша - УкраинаСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- ВСУ уничтожили 107 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Польша - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию футзальных сборных
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн