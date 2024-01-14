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Футзал. Разгромная победа Aurora-Clust, лидер не теряет очков

Футзал

Чемпионат в разгаре

Футзал. Разгромная победа Aurora-Clust, лидер не теряет очков

Фото: ФК Аврора

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи семнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовой игре тура "Aurora-Clust" разгромила "in.IT" – 6:1. Юрий Сагайдачный забил свой десятый гол этого сезона и вошел в топ-3 бомбардиров. "SkyUP" в домашнем матче обыграл "Харьков" - 3:1. Отметим дубль Никиты Тменова..

Безусловно, самый ожидаемый матч тура сыграли в Киеве, где "ХИТ" принимал "Энергия". К сожалению, конкурентной борьбы в этом противостоянии не было. Игра завершилась победой "ХИТа" – 3:0.

"Сокол" и "Спасатель" подарили болельщикам голевую феерию – 3:3. В еще одном матче тура "Ураган" переиграл "Кардинал-Ровно" - 3:1.

Результаты семнадцатого тура

"ХИТ" - "Энергия" 3:0

"Сокол" - "Спасатель" 3:3

"Aurora-Clust" - "in.IT" 6:1

"SkyUP" - "Харьков" 3:1

"Ураган" - "Кардинал-Ровно" 3:1

Турнирная таблица

1 "Ураган" 15 13 1 1 72 15 40
2 "ХИТ" 15 11 3 1 62 19 36
3 "Aurora-Clust" 15 10 3 2 59 28 33
4 "Сокол" 12 7 3 2 33 22 24
5 "Энергия" 14 7 2 5 35 36 23
6 "Харьков" 16 6 0 10 39 59 18
7 "SkyUP" 16 5 1 10 37 55 16
8 "Кардинал-Ровно" 12 4 1 7 15 33 13
9 "in.IT" 16 1 2 13 17 61 5
10 "Спасатель" 16 0 4 12 28 69 4
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