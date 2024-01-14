Футзал. Разгромная победа Aurora-Clust, лидер не теряет очков

Были сыграны матчи семнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовой игре тура "Aurora-Clust" разгромила "in.IT" – 6:1. Юрий Сагайдачный забил свой десятый гол этого сезона и вошел в топ-3 бомбардиров. "SkyUP" в домашнем матче обыграл "Харьков" - 3:1. Отметим дубль Никиты Тменова..

Безусловно, самый ожидаемый матч тура сыграли в Киеве, где "ХИТ" принимал "Энергия". К сожалению, конкурентной борьбы в этом противостоянии не было. Игра завершилась победой "ХИТа" – 3:0.

"Сокол" и "Спасатель" подарили болельщикам голевую феерию – 3:3. В еще одном матче тура "Ураган" переиграл "Кардинал-Ровно" - 3:1.

Результаты семнадцатого тура

"ХИТ" - "Энергия" 3:0

"Сокол" - "Спасатель" 3:3

"Aurora-Clust" - "in.IT" 6:1

"SkyUP" - "Харьков" 3:1

"Ураган" - "Кардинал-Ровно" 3:1

Турнирная таблица