Футзал. Разгромная победа Aurora-Clust, лидер не теряет очков
Чемпионат в разгаре
Фото: ФК Аврора
Были сыграны матчи семнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
В стартовой игре тура "Aurora-Clust" разгромила "in.IT" – 6:1. Юрий Сагайдачный забил свой десятый гол этого сезона и вошел в топ-3 бомбардиров. "SkyUP" в домашнем матче обыграл "Харьков" - 3:1. Отметим дубль Никиты Тменова..
Безусловно, самый ожидаемый матч тура сыграли в Киеве, где "ХИТ" принимал "Энергия". К сожалению, конкурентной борьбы в этом противостоянии не было. Игра завершилась победой "ХИТа" – 3:0.
"Сокол" и "Спасатель" подарили болельщикам голевую феерию – 3:3. В еще одном матче тура "Ураган" переиграл "Кардинал-Ровно" - 3:1.
Результаты семнадцатого тура
"ХИТ" - "Энергия" 3:0
"Сокол" - "Спасатель" 3:3
"Aurora-Clust" - "in.IT" 6:1
"SkyUP" - "Харьков" 3:1
"Ураган" - "Кардинал-Ровно" 3:1
Турнирная таблица
|1
|"Ураган"
|15
|13
|1
|1
|72
|15
|40
|2
|"ХИТ"
|15
|11
|3
|1
|62
|19
|36
|3
|"Aurora-Clust"
|15
|10
|3
|2
|59
|28
|33
|4
|"Сокол"
|12
|7
|3
|2
|33
|22
|24
|5
|"Энергия"
|14
|7
|2
|5
|35
|36
|23
|6
|"Харьков"
|16
|6
|0
|10
|39
|59
|18
|7
|"SkyUP"
|16
|5
|1
|10
|37
|55
|16
|8
|"Кардинал-Ровно"
|12
|4
|1
|7
|15
|33
|13
|9
|"in.IT"
|16
|1
|2
|13
|17
|61
|5
|10
|"Спасатель"
|16
|0
|4
|12
|28
|69
|4
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