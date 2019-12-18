Леднев нацелился на 15 голов в УПЛ

Атакующий полузащитник луганской "Зари" Богдан Леднев прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (1:2) в 18 туре и рассказал о том, сколько голов хочет забить в УПЛ.

Богдану заметили, что он уже забил 9 голов, а впереди в УПЛ еще 13 матчей. "Какая планка?", - обратился журналист к игроку "Зари".

"Не хочу так загадывать - дай Бог, чтобы как можно больше ...Пусть будет 15 голов ...Буду стараться", - пообещал Богдан.

Что касается игры с "Шахтером", то, по словам Леднев, "Заря" провела хороший матч, было много моментов.

"Надо было забивать. У соперника были моменты, у нас были. Это скорее была ничья, чем наше поражение, - рассуждает Богдан. - А пенальти на последних минутах - очень неприятно".