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Леднев нацелился на 15 голов в УПЛ

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Леднев нацелился на 15 голов в УПЛ
Новина українською

Атакующий полузащитник луганской "Зари" Богдан Леднев прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (1:2) в 18 туре и рассказал о том, сколько голов хочет забить в УПЛ.

Богдану заметили, что он уже забил 9 голов, а впереди в УПЛ еще 13 матчей. "Какая планка?", - обратился журналист к игроку "Зари".

"Не хочу так загадывать - дай Бог, чтобы как можно больше ...Пусть будет 15 голов ...Буду стараться", - пообещал Богдан.

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Что касается игры с "Шахтером", то, по словам Леднев, "Заря" провела хороший матч, было много моментов.

"Надо было забивать. У соперника были моменты, у нас были. Это скорее была ничья, чем наше поражение, - рассуждает Богдан. - А пенальти на последних минутах - очень неприятно".

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) УПЛ Богдан Леднев
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
18.12.2019 в 10:56
Хочет? Пусть забивает. Будем радоваться.
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