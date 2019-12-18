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Шаран: Скауты Александрии уже начали работу по поиску игроков атакующей линии

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Наставник горожан рассказал о планах команды на зимнее межсезонье

Шаран: Скауты Александрии уже начали работу по поиску игроков атакующей линии
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о планах команды на зимнее межсезонье.

- Владимир Богданович, уходя в отпуск вы уже наверное строите планы на будущее?

- После каникул мы собираемся 10 января, а 14-го уже улетаем в Турцию на первый учебно-тренировочный сбор. Ка обычно, расположимся в отеле "Голд Сити" в Алании. Запланировано пять поединков, будем просматривать молодежь с U-21. Мы берем игроков, которых нужно пересмотреть, чтобы решить их дальнейшую футбольную судьбу: оставить в молодежке брать в основу, или вообще отпускать в аренду.

- Из основного состава остаются все?

- Пока все остаются. Только после первого турецкого сбора решим кто уйдет из команды. Я не хотел бы сейчас принимать каких-либо решений, у меня договоренность с футболистами, и претензий к ним нет. Но, если будет усиление - все прекрасно понимают, что будет конкуренция. Я сказал: "Зимой работайте, чтобы потом ко мне не было никаких претензий". А уже после сбора мы определимся с игроками и примем решение.

- Я так понимаю, что вопрос по атакующей линии остается открытым. Будете искать игроков именно на эту позицию?

- Конечно. У нас селекционер команды Сергей Мизин вместе со спортивным директором Вадимом Яровым уже работают над этим вопросом.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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