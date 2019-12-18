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Источник: Зарплатная ведомость Ворсклы - 10 млн гривен в месяц, Карпат – 3 млн

Премьер-лига
(3 голосов)

К слову о финансах

Источник: Зарплатная ведомость Ворсклы - 10 млн гривен в месяц, Карпат – 3 млн
Новина українською

Известный журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, сколько тратят некоторые клубы УПЛ на зарплаты игрокам.

"Приблизительные суммы, которые мне удалось узнать по некоторым клубам. Зарплатная ведомость "Мариуполя" в месяц — 5 миллионов гривен. У "Десны" — 8 миллионов гривен, у "Александрии" — 8 миллионов и премии. У "Зари" — 9 миллионов.

"Ворскла" — 10 миллионов. Это, конечно, странно.

У "Карпат" 3 миллиона гривен в месяц на зарплаты. Плюс еще условно 100 тысяч на функционирование клуба. Ситуация в "Карпатах" мне не очень понятна. Деньги должны быть. Только летом клуб заработал около 5 миллионов евро на трансферах", — сказал Цыганык.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Десна (Чернигов) ФК Александрия Карпаты (Львов)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
18.12.2019 в 23:44
не пойму за что этим игроцалам платят такие бабки играть не умеют стадионы пустые за этот дворовой УПЛ --грабят народ который получает копейки --надо устроить проверку откуда бабки а то они жируют
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Dimka26 (Чернигов)
18.12.2019 в 23:20
Удивляет зарплата Воркслы и других клубов. У нас плачут, что слабая экономика. Но это реально дофига зарплата как за средние клубы УПЛ... Воскла - 10 млн : 25 игроков = 400 к гривен = 16 к зелени. Это дофига очень... У Десны и Заря где-то 14 - 15 зелени... То есть в год зарплата около 200 к зелени. И это бедный чемпионат и бедная страна. Год назад Динамо покупало Франа Соля с Виллема. Так вот Виллем - это середняк Эрадивизии. Ну и этот клуб можно сравнивать с нашими середняками(хотя там типо экономика не в упадке). И писалось что звезда Виллема - СОль получал там 120к зелени в год или 10 к зелени в месяц. То есть в половину меньше, чем платят у нас в Заре, Ворскле и т.д... Для меня это как-то странно...
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Tenma7 (Чернигов)
19.12.2019 в 01:09
Может в эту сумму входит еще тренерский штаб, доктора. А то как то многовато выходит.Где-то год назад проскакивала инфа про з/п нашего воротника и фигурировала сумма 500к и что он типа самый высокооплачивамый был и якобы у остальных меньше 300к и то у едениц. Хз насколько это была правда...
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Dimka26 (Чернигов)
18.12.2019 в 23:13
А теперь подсчитать нужно. Карпаты: 3 млн грн на игроков : на 25 игроков основной обоймы = 120 000 грн = 5к баксов. Это средняя зарплата. Вполне адекватна, даже завышена. Ведь пару лет назад в ЧЕрике и Олимпике играли за штуку баксов в среднем. Меня удивляет следующее....
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Bonus (Львів)
18.12.2019 в 22:13
Цікаво це "білі" зарплатні відомості, чи в цілому?
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zharikss (Секешфехервар)
18.12.2019 в 21:59
Поки цей п.ц себе піарить буде??? Це Жеваго, який хрін зна де від інтерполу ховається йому інфу виклав???
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