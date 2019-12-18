Источник: Зарплатная ведомость Ворсклы - 10 млн гривен в месяц, Карпат – 3 млн

Известный журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, сколько тратят некоторые клубы УПЛ на зарплаты игрокам.

"Приблизительные суммы, которые мне удалось узнать по некоторым клубам. Зарплатная ведомость "Мариуполя" в месяц — 5 миллионов гривен. У "Десны" — 8 миллионов гривен, у "Александрии" — 8 миллионов и премии. У "Зари" — 9 миллионов.

"Ворскла" — 10 миллионов. Это, конечно, странно.

У "Карпат" 3 миллиона гривен в месяц на зарплаты. Плюс еще условно 100 тысяч на функционирование клуба. Ситуация в "Карпатах" мне не очень понятна. Деньги должны быть. Только летом клуб заработал около 5 миллионов евро на трансферах", — сказал Цыганык.