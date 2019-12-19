ФК Львов договорился с Днепр-1 о переходе защитника – СМИ

СК Днепр-1 и ФК Львов согласовали детали перехода 28-летнего центрбека Владимира Адамюка, сообщает Football Hub.

Игрок был одним из лидеров ФК Львов, выступал в команде с лета 2018 года.

Читайте также Защитник ФК Львов может сменить клуб

Но в конце лета 2019 потерял место в основе - раз выходил на поле в матче с полтавской Ворсклой в 3 туре (10 августа).

Говорят, дело в конфликте футболиста с кем-то из руководства клуба.