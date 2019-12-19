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ФК Львов договорился с Днепр-1 о переходе защитника – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Официальной информации пока нет

ФК Львов договорился с Днепр-1 о переходе защитника – СМИ
Новина українською

СК Днепр-1 и ФК Львов согласовали детали перехода 28-летнего центрбека Владимира Адамюка, сообщает Football Hub.

Игрок был одним из лидеров ФК Львов, выступал в команде с лета 2018 года.

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Но в конце лета 2019 потерял место в основе - раз выходил на поле в матче с полтавской Ворсклой в 3 туре (10 августа).

Говорят, дело в конфликте футболиста с кем-то из руководства клуба.

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В статье: ФК Львов УПЛ Владимир Адамюк СК Днепр-1 Адамюк
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
19.12.2019 в 17:12
В Днепре он играл правого защитника. Эдакий всадник без головы.
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