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ФК Львов договорился с Днепр-1 о переходе защитника – СМИ
Официальной информации пока нет
СК Днепр-1 и ФК Львов согласовали детали перехода 28-летнего центрбека Владимира Адамюка, сообщает Football Hub.
Игрок был одним из лидеров ФК Львов, выступал в команде с лета 2018 года.
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Но в конце лета 2019 потерял место в основе - раз выходил на поле в матче с полтавской Ворсклой в 3 туре (10 августа).
Говорят, дело в конфликте футболиста с кем-то из руководства клуба.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (1)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
19.12.2019 в 17:12
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