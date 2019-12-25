Премьер-лига
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Шевченко, Михайличенко и Леднев претендуют на звание игрока года в Заре
Проголосовать может каждый желающий
"Заря" объявила о старте голосования на звание лучшего игрока команды в 2019 году.
На данное звание номинируются голкипер Никита Шевченко, защитник Богдан Михайличенко и полузащитник Богдан Леднев.
Проголосовать может каждый желающий. Голосование пройдет в фейсбуке, твиттере и инстаграме луганчан. Нужно написать имя и фамилию вашего фаворита в комментариях.
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Источник:ФК Заря
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