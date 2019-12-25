Шевченко, Михайличенко и Леднев претендуют на звание игрока года в Заре

"Заря" объявила о старте голосования на звание лучшего игрока команды в 2019 году.

На данное звание номинируются голкипер Никита Шевченко, защитник Богдан Михайличенко и полузащитник Богдан Леднев.

Проголосовать может каждый желающий. Голосование пройдет в фейсбуке, твиттере и инстаграме луганчан. Нужно написать имя и фамилию вашего фаворита в комментариях.