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Шевченко, Михайличенко и Леднев претендуют на звание игрока года в Заре

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

Шевченко, Михайличенко и Леднев претендуют на звание игрока года в Заре
Новина українською

"Заря" объявила о старте голосования на звание лучшего игрока команды в 2019 году.

На данное звание номинируются голкипер Никита Шевченко, защитник Богдан Михайличенко и полузащитник Богдан Леднев.

Проголосовать может каждый желающий. Голосование пройдет в фейсбуке, твиттере и инстаграме луганчан. Нужно написать имя и фамилию вашего фаворита в комментариях.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Богдан Михайличенко Богдан Леднев
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Источник:
ФК Заря

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