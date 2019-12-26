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Филиппов: Вдвойне приятно было обыграть Динамо на выезде. Историческая победа Десны

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард Десны вспомнил сентябрьский матч с Динамо

Филиппов: Вдвойне приятно было обыграть Динамо на выезде. Историческая победа Десны
Новина українською

Форвард "Десны" Александр Филиппов вспомнил выездную победу своей команды над "Динамо" (2:1) в матче 7-го тура УПЛ в сентябре.

"В прошлом году у "Динамо" точно такой же был период серий неудач. Мы как раз приехали, думали, что, может, это продолжится. А как раз в матче с нами "Динамо" показало свою мощь, действительно они выиграли по делу, мы не смогли ничего противопоставить.

В этом году было опасения, потому что это "Динамо". У них тоже была серия неудач, можно было провести какие-то параллели. Но мы выстояли, тренерский штаб указал нам на прошлогодние помехи, огрехи, недочеты. Сейчас мы чуть-чуть изменили тактическую схему, с большим желанием хотели реабилитироваться.

Думаю, вдвойне приятно победить у такого соперника на выезде. Историческая победа", - сказал Филиппов.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Филлипов
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