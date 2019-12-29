Герой футбольного дня. Александр Сваток

А помните, как Сваток покидал "Зарю"? Со скандалом. Футболист не хотел продлевать контракт и за полгода до завершения соглашения с "Зарей" объявил руководству о своем намерении сменить клубную прописку. Тогда, - в январе 2019-го, сразу после выхода "Зари" из отпуска, - Юрий Вернидуб и Сергей Рафаилов с игроком не церемонились: "Сваток переведен в дубль, поскольку не хочет продлевать контракт с "Зарей", а те предложения, которые поступают к нам, клуб не устраивают. Сваток вместе со своим агентом нарисовали для себя перспективы, но готовить футболиста для кого-то мы не собираемся", - не по-европейски, но без личной неприязни. Только бизнес – говорили тогда в "Заре".

В итоге, позже луганчане таки отпустили Александра и даже получили за защитника минимальную компенсацию. А вот Сваток дивидендов из ситуации не выжал. Он перешел в "Хайдук", но из контракта, подписанного на 3,5 года, отработал лишь пятую часть – меньше года. То есть, почти ничего.

В течение этого периода Сваток отыграл за "Хайдук" 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался, в одном из поединков заработал две желтых карточки. Можем смело утверждать, что по сравнению с благополучным периодом в "Заре" – хорватский отрезок заставил украинца осуществить несколько шагов назад.

Чего стоит хотя бы его гол в ворота "Герты" в триумфальном для "Зари" львовском матче Лиги Европы (победа 2:1) – тогда, за тот результативный маневр пятой, Сваток не получал комплиментов только от ленивых. Приблизительно тогда Александр начал получать вызовы в сборную Украины и находился на карандаше у тренерского штаба Андрея Шевченко до конца 2018-го календарного года. А потом, как отмечал уважаемый Рафаилов, "Сваток вместе со своим агентом нарисовали для себя перспективы" (с)...

По словам самого футболиста, в "Хайдуке" все было в порядке до момента смены тренера. Дамир Бурич приступил к работе в июле 2019-го и уже тогда на Сватка не рассчитывали. А в новом календарном году команду из Сплита к свершениям поведет Игор Тудор и украинцу и подавно не находилось места в коллективе, куда еще относительно недавно так рвался сам Сваток.

Александр говорит, что предложение "Днепра-1" – лучшее для него со спортивной точки зрения на данном этапе карьеры. Оно и хорошо. Главное, чтобы снова какие-то "посторонние перспективы" не поколебали душевного равновесия игрока.