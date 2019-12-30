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Кирилл Ковалец - лучший игрок Александрии 2019 года

Премьер-лига
(1 голосов)

В голосовании болельщиков Кирилл обошел Валерия Лучкевича и Юрия Панькива

Кирилл Ковалец - лучший игрок Александрии 2019 года
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец признан лучшим игроком команды в 2019 году.

В опросе болельщиков, который проходил на официальных страницах клуба в соцсетях, Ковалец обошел Валерия Лучкевича и Юрия Панькива и завоевал почетное звание.

Напомним, что лауреатами прошлых лет были: Андрей Запорожан (2009, 2013, 2014 гг), Давид Таргамадзе (2011, 2015 гг), Артем Полярус (2012, 2016 гг), Кирилл Сидоренко (2010), Роман Яремчук (2017), Юрий Панькив (2018).

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В статье: Юрий Панькив Кирилл Ковалец Игорь Лучкевич ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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