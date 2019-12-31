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Нагорняк: Покинуть Днепр - это было личное решение Маркевича

Премьер-лига
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Сергей Нагорняк рассказал о периоде работы в Днепре с Мироном Маркевичем

Нагорняк: Покинуть Днепр - это было личное решение Маркевича
Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк рассказал о периоде работы в "Днепре" (2014-2016 гг).

– "Металлист" играл в атакующий, агрессивный футбол. Тогда в Харькове были соответствующие исполнители, которые позволяли использовать такую модель игры. Когда Мирон Богданович пришел в "Днепр", здесь уровень игроков был другим. Хуже они не были. Они просто были другими в своих сильных сторонах.

Мы все вместе поняли, что футбол "Металлиста" в "Днепре" просто не приживется и не даст результата. Нужно было меняться.

После поражения от "Копенгагена" в квалификации Лиги чемпионов Маркевич собрал нас всех и сказал, что атакующий футбол в "Днепре" сейчас не может принести нужного результата. Мы должны измениться, мы должны играть в другой футбол.

Это – решение Маркевича. Как показало время, оно было правильным. Именно в том сезоне "Днепр" дошел до финала Лиги Европы.

- Как вы поняли, что "Днепр" уже не имеет перспектив?

– Я особо над этим не задумывался. В моей жизни есть определенные принципы. Мирон Богданович меня пригласил. Наверное, правильным решением было уйти вместе с ним.

У меня был отпуск в Виннице. Сидели с Игорем Гатаулиным, смотрели матч "Нива" Винница – "Подолье". Пришло известие, что Маркевич подал в отставку. Я сразу позвонил генеральному директору "Днепра" Андрею Стеценко и сказал, что тоже покидаю команду.

- Маркевич советовался со своим штабом перед тем, как принять решение об отставке?

– Нет. Это было его личное решение.

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В статье: Мирон Маркевич Сергей Нагорняк Днепр
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Источник:
football24

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