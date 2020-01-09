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Коринтианс свернул переговоры по Тайсону

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильцев отпугнула цена на игрока

Коринтианс свернул переговоры по Тайсону
Новина українською

"Коринтианс", который проявлял интерес к капитану "Шахтера" Тайсону, отказался от идеи подписания полузащитника.

Как сообщает UOL Esporte, бразильский клуб отпугнула цена на игрока – "Шахтер" повесил на своего капитана ценник в размере 20 млн евро.

Также источник сообщает, что кроме "Коринтианса", интерес к Тайсону проявляет еще один бразильский клуб – "Интернасьональ".

Напомним, что о возможном уходе Тайсона СМИ заговорили после расистского скандала в матче "Шахтер" – "Динамо" (1:0). Позже сам игрок сообщил, что после окончания контракта с "Шахтером" он намерен вернуться на родину.

В нынешнем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 13 матчей в УПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Коринтианс Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (3)
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v.grischuk (Винница)
09.01.2020 в 18:08
Не капитан, а капитошка)))
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v.grischuk (Винница)
09.01.2020 в 18:07
Отдайте его в Десну!!!!! Надоел этот мальчик - хочу/нехочу. Денег хочу - продлил контракт, с Неймаром тусить хочу - отпустите........Сел и заплакал!!!
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-1
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scorpius (Ck)
09.01.2020 в 17:47
Наивные, можно было их изначально не разворачивать, если не могли начинать торги хотя б с пятнахи.
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0
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