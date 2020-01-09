Коринтианс свернул переговоры по Тайсону

"Коринтианс", который проявлял интерес к капитану "Шахтера" Тайсону, отказался от идеи подписания полузащитника.

Как сообщает UOL Esporte, бразильский клуб отпугнула цена на игрока – "Шахтер" повесил на своего капитана ценник в размере 20 млн евро.

Также источник сообщает, что кроме "Коринтианса", интерес к Тайсону проявляет еще один бразильский клуб – "Интернасьональ".

Напомним, что о возможном уходе Тайсона СМИ заговорили после расистского скандала в матче "Шахтер" – "Динамо" (1:0). Позже сам игрок сообщил, что после окончания контракта с "Шахтером" он намерен вернуться на родину.

В нынешнем сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 13 матчей в УПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.