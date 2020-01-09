Ворскла продлила контракт с нападающим

"Ворскла" объявила о подписании нового контракта с 30-летним нападающим Денисом Васиным.

Новое соглашение сторон рассчитано на 1,5 года - до лета 2021 года.

Напомним, что Денис перешел в "Ворсклу" в январе 2018 года из "Черноморца". В нынешнем сезоне Васин принял участие в 14 поединках своей команды, забив при этом четыре гола.