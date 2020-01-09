Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла продлила контракт с нападающим
Денис Васин остается в Полтаве до лета 2021 года
"Ворскла" объявила о подписании нового контракта с 30-летним нападающим Денисом Васиным.
Новое соглашение сторон рассчитано на 1,5 года - до лета 2021 года.
Напомним, что Денис перешел в "Ворсклу" в январе 2018 года из "Черноморца". В нынешнем сезоне Васин принял участие в 14 поединках своей команды, забив при этом четыре гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Ворскла
Новости по теме
- 23:36 Украинские СМИ: Ворскла усилилась украинским нападающим из чемпионата Казахстана
- 11:25 Украинские Три поездки Ворсклы по ту сторону Черного моря. Планы клуба на зимние сборы
- 18:19 Украинские Почетный президент Ворсклы Жеваго, который находится в международном розыске, обещает вывести клуб на новый уровень
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...