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Ворскла продлила контракт с нападающим

Премьер-лига
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Денис Васин остается в Полтаве до лета 2021 года

Ворскла продлила контракт с нападающим
Новина українською

"Ворскла" объявила о подписании нового контракта с 30-летним нападающим Денисом Васиным.

Новое соглашение сторон рассчитано на 1,5 года - до лета 2021 года.

Напомним, что Денис перешел в "Ворсклу" в январе 2018 года из "Черноморца". В нынешнем сезоне Васин принял участие в 14 поединках своей команды, забив при этом четыре гола.

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В статье: Ворскла (Полтава) Денис Васин
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Источник:
ФК Ворскла

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