Бенито полетит с Динамо на сбор в Турцию сразу после подписания контракта – СМИ

Информация о том, что новичок "Динамо" Бенито не полетит с первой командой "бело-синих" на сбор в Турцию, не подтвердилась.

По информации dynamo.kiev.ua, на днях Бенито прибудет в Киев — это произойдет, как только футболист уладит возникшие сложности со своим заграничным паспортом и украинской визой. По прибытии в столицу Украины нигериец сразу отправится на медицинский осмотр, после чего "Динамо" официально объявит о подписании контракта с этим исполнителем.

Если это произойдет до 15-го января, Бенито вместе с "Динамо" отправится на первый межсезонный сбор, который будет проходить в Турции с 15-го по 28-е января. В ином случае вингер присоединится к своей новой команде непосредственно на месте проведения сбора.