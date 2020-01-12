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Бенито полетит с Динамо на сбор в Турцию сразу после подписания контракта – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

У нигерийца возникли проблемы с визой

Бенито полетит с Динамо на сбор в Турцию сразу после подписания контракта – СМИ
Новина українською

Информация о том, что новичок "Динамо" Бенито не полетит с первой командой "бело-синих" на сбор в Турцию, не подтвердилась.

По информации dynamo.kiev.ua, на днях Бенито прибудет в Киев — это произойдет, как только футболист уладит возникшие сложности со своим заграничным паспортом и украинской визой. По прибытии в столицу Украины нигериец сразу отправится на медицинский осмотр, после чего "Динамо" официально объявит о подписании контракта с этим исполнителем.

Если это произойдет до 15-го января, Бенито вместе с "Динамо" отправится на первый межсезонный сбор, который будет проходить в Турции с 15-го по 28-е января. В ином случае вингер присоединится к своей новой команде непосредственно на месте проведения сбора.

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В статье: Динамо (Киев) Бенито
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Источник:
dynamo.kiev.ua
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Комментарии (1)
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Володимирович (Кременчуг)
12.01.2020 в 12:50
Цікаво це добре для ДК чи ні як???
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