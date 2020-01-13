Лидер Карпат: Довольно давно так не отдыхал

Центральный полузащитник "зелено-белых" Егор Назарина рассказал о своем отпуске, праздновании Нового года во Львове и выделил ментальные черты львовян.

"Карпатовец" говорит, что отдых провел со своей семьей.

Довольно давно так не отдыхал, ведь во время выступлений в Бельгии отпуск выглядела иначе - можно было рассчитывать лишь на 5-7 свободных дней. Летом две недели преимущественно проводил где-то на отдыхе за границей. Поэтому в этот раз я никуда не летал, просто остался с родными.

Был и в Прилуках, и в Днепре. Также родные приезжали во Львов - в городе встречали Новый год.

"Привык с детства загадывать желания в новогоднюю ночь, поэтому этот год не стал исключением", - говорит Егор.

Егор замечает, что его родители лучше него знают Львов.

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"Они могут провести мне экскурсию (улыбается). Родители были во Львове много раз, поэтому хорошо ориентируются в городе, - признает Назарина. - Хотя у меня тоже есть несколько любимых мест, они в основном расположены в центральной части. Мы с девушкой гуляем, в основном, в центре города, нам здесь нравится. К тому же живу неподалеку - на расстоянии 10-15 минут от центра и передвигаюсь по городу без навигатора. Мой маршрут привычный и простой: дом, центр, тренировочная база в Брюховичах".

За время проживания во Львове Егор для себя выделил характерные черты горожан.

"В ментальном плане они похожи на людей, которые живут в Европе. Жители Львова мягкие, не грубые в общении. И сам город не сильно отличается, например, от Антверпена, где я жил раньше", - добавил игрок "Карпат".