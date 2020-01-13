Михайличенко: Хотим продублировать каждую позицию

Наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от тренировочных сборов своей команды.

Настроение, считает коуч, прежде всего должно быть боевое.

Готовность футболистов увидим в первые дни. Всех-то трудно говорить, но многие из них профессионалы и несмотря на то, что были в отпуске, играли в футбол, занимались.

Потому что есть желание доказать самим себе и всем остальным, что те, можно сказать, неудачные игры, были случайностью. Конечно, в Новом году ждем от команды и от себя новых побед и хороших игр.

Новичкам, убежден Михайличенко, нужно продемонстрировать свой уровень, желание и умение для высокого уровня конкуренции.

От этого очень многое будет зависеть. Хотим продублировать каждую позицию.

Есть определенные нюансы, потому что в некоторых футболистов - травмы. Попов, надеемся, через несколько дней будет в основной группе. Но сложно это предсказать.

Пригласили молодых ребят, которые хорошо себя зарекомендовали и могут составить конкуренцию.

Вернули Назария Русина, даем ему шанс и надеемся, что он сможет конкурировать и стать нападающим основания.

Также просматриваем футболиста, которого пригласили в прошлом году, но он не имел даже права играть. Поэтому берем его на сборы, имеем надежду, что на каждой позиции у нас будет конкуренция, которая позволит играть лучше.