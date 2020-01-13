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Михайличенко: Хотим продублировать каждую позицию
Попов присоединится через несколько дней
Наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от тренировочных сборов своей команды.
Настроение, считает коуч, прежде всего должно быть боевое.
Потому что есть желание доказать самим себе и всем остальным, что те, можно сказать, неудачные игры, были случайностью. Конечно, в Новом году ждем от команды и от себя новых побед и хороших игр.
Готовность футболистов увидим в первые дни. Всех-то трудно говорить, но многие из них профессионалы и несмотря на то, что были в отпуске, играли в футбол, занимались.
Новичкам, убежден Михайличенко, нужно продемонстрировать свой уровень, желание и умение для высокого уровня конкуренции.
От этого очень многое будет зависеть. Хотим продублировать каждую позицию.
Есть определенные нюансы, потому что в некоторых футболистов - травмы. Попов, надеемся, через несколько дней будет в основной группе. Но сложно это предсказать.
Пригласили молодых ребят, которые хорошо себя зарекомендовали и могут составить конкуренцию.
Вернули Назария Русина, даем ему шанс и надеемся, что он сможет конкурировать и стать нападающим основания.
Также просматриваем футболиста, которого пригласили в прошлом году, но он не имел даже права играть. Поэтому берем его на сборы, имеем надежду, что на каждой позиции у нас будет конкуренция, которая позволит играть лучше.