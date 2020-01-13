Днепр-1 подпишет одного из бразильских лидеров Львова прошлого сезона

Экс игрок "Львова", бразильский латераль Лукас Тейлор в ближайшее время может вернуться в УПЛ.

Как сообщает fcdnipro.com, футболист близок к подписанию контракта с "Днепром-1".

Напомним, что бразильский полузащитник хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне во "Львове", где играл в аренде, а летом прошлого года транзитом через "Палмейрас" отправился в португальский "Эшторил" (второй дивизион).

Впрочем, в Португалии у бразильца не заладилось (всего 6 матчей в нынешнем сезоне) и теперь Тейлор может вернуться в Украину.

При этом, как сообщает источник, формальности между "Днепром-1", "Эшторилом" и "Тейлором" практически улажены.