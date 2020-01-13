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Днепр-1 подпишет одного из бразильских лидеров Львова прошлого сезона
Лукас Тейлор близок к возвращению в УПЛ
Экс игрок "Львова", бразильский латераль Лукас Тейлор в ближайшее время может вернуться в УПЛ.
Как сообщает fcdnipro.com, футболист близок к подписанию контракта с "Днепром-1".
Напомним, что бразильский полузащитник хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне во "Львове", где играл в аренде, а летом прошлого года транзитом через "Палмейрас" отправился в португальский "Эшторил" (второй дивизион).
Впрочем, в Португалии у бразильца не заладилось (всего 6 матчей в нынешнем сезоне) и теперь Тейлор может вернуться в Украину.
При этом, как сообщает источник, формальности между "Днепром-1", "Эшторилом" и "Тейлором" практически улажены.