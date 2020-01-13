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Днепр-1 подпишет одного из бразильских лидеров Львова прошлого сезона

Премьер-лига
(2 голосов)

Лукас Тейлор близок к возвращению в УПЛ

Днепр-1 подпишет одного из бразильских лидеров Львова прошлого сезона
Новина українською

Экс игрок "Львова", бразильский латераль Лукас Тейлор в ближайшее время может вернуться в УПЛ.

Как сообщает fcdnipro.com, футболист близок к подписанию контракта с "Днепром-1".

Напомним, что бразильский полузащитник хорошо зарекомендовал себя в прошлом сезоне во "Львове", где играл в аренде, а летом прошлого года транзитом через "Палмейрас" отправился в португальский "Эшторил" (второй дивизион).

Впрочем, в Португалии у бразильца не заладилось (всего 6 матчей в нынешнем сезоне) и теперь Тейлор может вернуться в Украину.

При этом, как сообщает источник, формальности между "Днепром-1", "Эшторилом" и "Тейлором" практически улажены.

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В статье: Эшторил СК Днепр-1 Лукас Тейлор
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Источник:
fcdnipro.com

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
13.01.2020 в 22:42
Как по мне, слишком прямолинейный. В условной шахте играл бы правого фулбека. В СКД1 будут ставить в правый фланг полузащиты..
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