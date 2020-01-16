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ФК Львов проведет спарринг со своим обидчиком из Кубка Украины

Премьер-лига
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До 24 января команда - во Львове

ФК Львов проведет спарринг со своим обидчиком из Кубка Украины
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Часть команды ФК "Львов" собралась во вторник, 14 января. Остальные футболисты должны прибыть в расположение клуба до 17 января.

Как рассказал наставник Егише Меликян, сейчас идет организационный процесс, игроки проходят медосмотр, втягивающие тренировки.

"Полноценные тренировки начнутся уже с 18 января", - рассказал коуч.

Во Львове команда будет тренироваться до 23 января. На тот день запланирован товарищеский матч с клубом Первой лиги "Минай". Он состоится во Львове.

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Уже 24 января футболисты и тренерский штаб отправятся в Турцию. Команда остановится в 5-звездочном отеле "Starlight Resort & Convention Center". У отеля есть 4 футбольных поля, где и будет заниматься команда.

"Сейчас на учебно-тренировочный сбор уже готов план работы. У нас стабильная работа - как в финансовом, так и организационном плане.

Достигнута договоренность о сборе и первых товарищеских играх. На сборе команда должна провести 5 товарищеских игр. Сейчас достигнута договоренность о матче с болгарским "Левски" 3 февраля и словенской "Мурой" 9 февраля", - добавил Меликян.

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В статье: ФК Львов Кубок Украины ФК Минай
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Источник:
ФК Львів

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