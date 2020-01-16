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Коломойский: Я никак не поддерживаю СК Днепр-1 и БК Днепр

Премьер-лига
(1 голосов)

А Днепр "умер от внутренней болезни"

Коломойский: Я никак не поддерживаю СК Днепр-1 и БК Днепр
Новина українською

Владелец "Днепра" Игорь Коломойский рассказал о причинах исчезновения днепровского клуба, "Днепре-1" и баскетбольном "Днепре".

– Почему умер "Днепр"?

– Были причины, от внутренней болезни.

– Поддерживаете "Днепр-1"?

– Как? Финансово? Нет. Не имею права. Я и баскетбольный "Днепр" никак не поддерживаю.

– А сын как попал в команду?

– В смысле? Взяли его, контракт подписали. Вы считаете, что его взяли, потому что кто-то кого-то попросил?

– Ходят такие слухи, что вы дали денег баскетбольному "Днепру".

– Слухи? Да вы желтая пресса, а хотите быть хорошим серьезным спортивным журналистом. Спортивная журналистика не предполагает желтую прессу.

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В статье: Игорь Коломойский СК Днепр-1 Днепр БК Днепр
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Источник:
Трибуна

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