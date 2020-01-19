Меликян: Львов вскоре могут пополнить 4-5 бразильцев

Главный тренер "Львова" Егише Меликян заявил, что львовский клуб и дальше будет делать ставку на бразильских футболистов.

"У наших бразильцев с адаптацией проблем не возникало. И хотя во время зимнего перерыва "Львов" по семейным обстоятельствам покинули Мартан и Педро, надеюсь, что уже в ближайшее время мы усилимся 4-5 их соотечественниками.

Впрочем, это отнюдь не значит, что мы игнорируем игроков с украинским паспортом, потому внимательно следим и за своими воспитанниками", — сказал Меликян в интервью "Команде №1".