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Официально: Борячук переходит в Ризеспор
В клубе настоящая украинская диаспора
Украинский нападающий "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в "Ризеспоре".
Турецкий клуб, не вдаваясь в подробности (аренда или полноценный контракт) объявил о договоренностях с игроком и "Шахтёром".
Нападающий уже прибыл в Турцию, где в ближайшие дни пройдет медосмотр, после чего и подпишет контракт.
Напомним, что зимой "Ризеспор" уже арендовал игрока "Динамо" Дениса Гармаша. Также там выступает защитник Николай Морозюк.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Борячук провел за "Шахтер" три матча, в которых забил один мяч.