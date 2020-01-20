Официально: Борячук переходит в Ризеспор

Украинский нападающий "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в "Ризеспоре".

Турецкий клуб, не вдаваясь в подробности (аренда или полноценный контракт) объявил о договоренностях с игроком и "Шахтёром".

Нападающий уже прибыл в Турцию, где в ближайшие дни пройдет медосмотр, после чего и подпишет контракт.

Напомним, что зимой "Ризеспор" уже арендовал игрока "Динамо" Дениса Гармаша. Также там выступает защитник Николай Морозюк.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Борячук провел за "Шахтер" три матча, в которых забил один мяч.