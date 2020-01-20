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Официально: Борячук переходит в Ризеспор

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе настоящая украинская диаспора

Официально: Борячук переходит в Ризеспор
Новина українською

Украинский нападающий "Шахтера" Андрей Борячук продолжит карьеру в "Ризеспоре".

Турецкий клуб, не вдаваясь в подробности (аренда или полноценный контракт) объявил о договоренностях с игроком и "Шахтёром".

Нападающий уже прибыл в Турцию, где в ближайшие дни пройдет медосмотр, после чего и подпишет контракт.

Напомним, что зимой "Ризеспор" уже арендовал игрока "Динамо" Дениса Гармаша. Также там выступает защитник Николай Морозюк.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Борячук провел за "Шахтер" три матча, в которых забил один мяч.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ризеспор (Ризе) Андрей Борячук
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Источник:
ФК Ризеспор

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